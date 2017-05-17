Справедливый уровень доходности для Еврохима - не ниже 9,1% - ИК "Атон"

Еврохим (BB-/-/BB) открывает книгу по размещению 3-летнего выпуска на 10 млрд руб, ориентир купона 8,9-9,1%, YTM 9,1-9,31% (ОФЗ+110-130).

"Кредитный профиль Еврохима ухудшился в прошлом году. EBITDA сократилась на 30% на фоне слабой конъюнктуры на рынках минеральных удобрений, - комментируют аналитики ИК "Атон". - При этом компания продолжала нести существенные инвестиционные расходы (31% выручки в прошлом году), связанные с калийными проектами и новым заводом аммиака, что привело к отрицательному свободному денежному потоку и росту долговой нагрузки: в терминах “чистый долг/EBITDA”, леверидж вырос с 2.3х в 2015 до 3.6х в 2016. С позитивной стороны, стоит отметить, что акционеры Еврохима в прошлом году подтвердили свои намерения оказать поддержку компании, предоставив финансирование 250 млн долл в виде “бессрочного” займа (в отчетности Еврохима включается в капитал), в рамках лимита в 1,5 млрд долл. Финансирование акционеров, а также доступные кредитные ресурсы (около 0,5 млрд долл) должны помочь компании справиться с пиком погашений по долгу в текущем году - 1,4 млрд долл.".

По мнению аналитиков "Атона", Выпуск Еврохима можно сравнить с бумагами Металлоинвеста, имеющего аналогичные рейтинги (BB/Ba2/BB), которые торгуются с доходностью в районе 8,9% к 4-летней оферте: "На наш взгляд, риск Еврохима должен торговаться с премией к Металлоинвесту, учитывая более сильные кредитные метрики последнего (чистый долг/EBITDA 2.5х), менее интенсивную инвестпрограмму (7% выручки) и положительный свободный денежный поток (около 100 млн долл в 2016). Учитывая эти факторы, на наш взгляд, справедливый уровень доходности для Еврохима - не ниже 9,1% (нижняя граница диапазона)".