Текущую конъюнктуру на рынке ОФЗ мы оцениваем как умеренно-позитивную - Промсвязьбанк

Сегодня после двухнедельного перерыва у инвесторов будет возможность приобрести на первичном рынке 16-летние ОФЗ 26221 в объеме 25 млрд руб. и 5-летние 26220 на аналогичную по номиналу сумму 25 млрд руб., указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Такое же сочетание выпусков в общем объеме 45 млрд руб. было предложено Минфином на аукционах 26 апреля и пользовалось хорошим спросом по рыночным уровням. Средневзвешенная цена на 6-летний выпуск 26220 тогда составила 98,79% от номинала (YTM 7,82%) при переспросе в 1,9 раза, на 16-летние ОФЗ 26221 – 97,82% от номинала (YTM 8,1%), при переспросе в 2,7 раза. Сопоставимый объем спроса на ОФЗ-ПД наблюдался и на прошлых аукционах (3 мая), несмотря на падение доходностей примерно на 10 б.п. после снижения ключевой ставки на 50 б.п. 28 апреля, напоминает эксперт.

Текущую конъюнктуру на рынке ОФЗ аналитик банка оценивает как умеренно-позитивную: "За последние 2

недели доходности среднесрочных выпусков изменились несущественно, оставшись в диапазоне 7,65%-7,8%, а долгосрочные бонды опустились в доходности на 4-6 б.п. до 7,5%-7,95%. Близкая к нейтральнойдинамика российского долгового рынка соответствует небольшим изменениям цен на ключевые активы: нефть Brent подорожала на 1,5% до 51,5 долл. за барр., а доходность UST-10 осталась вблизи 2,3%. Полагаем, что в ближайшие недели котировки рублевых гособлигаций будут демонстрировать преимущественно боковое движение, поскольку ближайшее заседание ЦБ РФ, на котором вероятно снижение ключевой ставки на 25 б.п., состоится лишь через месяц. При этом страновая премия за риск, исходя из 5-летних CDS, уже находится на минимумах за последние 4 года (около 150 б.п.). В то же время долгосрочным инвесторам по-прежнему есть смысл формировать длинные позиции исходя из ориентира по доходностям среднесрочных и долгосрочных ОФЗ на конец года на уровне 7,2%-7,6% и перспектив их дальнейшего снижения".

Поскольку аукционы ОФЗ на прошлой неделе не проводились из-за майских праздников, то в текущих условиях проблем с размещением рекордного для последних лет объема у Минфина возникнуть не должно, полагает Р. Насонов. Эксперт банка ожидает, что суммарный спрос по итогам двух аукционов превысит 100 млрд руб. Средневзвешенную цену на выпуск 26221 аналитик прогнозирует на уровне 99,0-99,1% от номинала (YTM 7,95-7,96%), на выпуск 26220 – 99,3-99,4% (YTM 7,68-7,7%).