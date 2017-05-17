Балансировка рынка нефти может произойти при ценах в диапазоне $55-57 за баррель - TeleTrade

"Нефтяные цены остановили ралли последних дней, дошедшее выше $52 по Brent, - констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. - Причина - неожиданно выросли запасы в США на 0,9 млн барр., по данным института API, при прогнозе уменьшения на 2,3 млн Объёмы запасов сейчас воспринимаются особенно остро, как лакмусовая бумага, критерий действенности сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Отчёт Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный 16 мая, даёт объективный взгляд на проблему. МЭА - надрыночный орган, его данные и прогнозы могут быть объективнее, чем у ОПЕК и у американского EIA. МЭА констатирует, что соглашение ОПЕК+ действительно соблюдается, вопреки мнениям скептиков, обязательства выполняются на 96%. И уменьшение запасов происходит, причём даже с учётом роста добычи в США и других странах. Во втором квартале ожидается их снижение на 0,7 млн. барр. Но этого недостаточно для преодоления накопленного огромного переизбытка".

Если сделка о снижении добычи будет продлена (а это уже почти консенсус), то темпы уменьшения запасов во втором полугодии повысятся до 1,5 млн барр/сутки, прогнозирует эксперт. Даже несмотря на рост добычи за пределами картеля на 0,6 млн барр. Но и тогда запасы к концу года ещё будут превышать среднее пятилетнее значение.

"Из таких расчётов исходит, очевидно, и новое предложение России и Саудовской Аравии продлить пакт до конца 1 квартала 2018 г., - указывает М. Гойхман. - Раньше этого срока не получится сбалансировать рынок, предыдущие оценки были слишком оптимистичны и нарушены американскими сланцевиками и недостаточным повышением спроса. Какие выводы на перспективу можно сделать из этого? То, что превышение предложения сокращается, будет в ближайшие месяцы поддерживать цены (в случае продления сделки ОПЕК+). Всё же фундаментальные факторы возьмут своё. С лета, при сезонном росте спроса, это станет проявляться сильнее. Постепенно цены вырастут до $55-57. Но этот рост цен не будет сильным и последовательным. И не станет слишком высоким, сакраментальный уровень $60 под вопросом. Ведь есть и другая сторона медали - повышение цен снижает спрос у потребителей, прежде всего в Азии (Китай, Индия) и в Европе. Соответственно, балансировка рынка может произойти при ценах именно в указанном диапазоне $55-57".