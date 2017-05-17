Рассчитываем, что нефть удержится в диапазоне 51-53 доллара/баррель до конца текущей недели - Промсвязьбанк

"Цены на нефть на сегодняшнее утро немного скорректировались, опустившись ниже 52 долларов/баррель на фоне данных от API, которые констатировали неожиданный рост запасов сырой нефти за минувшую неделю на 0,8 млн барр., хотя ожидалось их снижение. При этом запасы бензинов снизились на 1,8 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на аналогичную величину. Ежемесячный отчет МЭА вышел в целом неплохим – агентство отметило, что процесс балансирования рынка нефти ускорился. Однако есть риски, что даже продления соглашения ОПЕК+ до марта 2018 года будет недостаточным для того, чтобы глобальные запасы нефти снизились до среднего за 5 лет уровня. Сегодня в фокусе официальная статистика от Минэнерго США. Мы рассчитываем, что нефть удержится в диапазоне 51-53 доллара/баррель до конца текущей недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.