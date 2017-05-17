У котировок нефти серьёзные фундаментальные предпосылки для возращения к прежнему нисходящему тренду - Amarkets

"Котировки нефти после непродолжительного ралли в начале недели во вторник снова снизились, напомнив трейдерам о силе медведей, а также наличии серьёзных фундаментальных предпосылок для возращения к прежнему нисходящему тренду, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Цены на нефть просели после выхода доклада Международного энергетического агентства, в котором оценивается, что сокращение объёма добычи странами ОПЕК и присоединившимся к пакту нефтеэкспортерами, возможно, будет недостаточно для ребалансировки мирового рынка нефти. Другими словами, доклад МЭА умерил энтузиазм, появившийся после того, как министры энергетики Саудовской Аравии и РФ заявили о готовности продлить соглашение по ограничению добычи нефти на 9 месяцев, до марта 2018 года. Формальное решение ОПЕК и других экспортёров по продлению сделки будет принято 25 мая в Вене. Тем временем, после четырех месяцев действия соглашения о сокращении объёма добычи, запасы нефти в развитых странах почти на 300 млн баррелей выше пятилетней средней. Более того, ОПЕК прогнозирует ускорение роста добычи нефти вне ближневосточного картеля на 60%. Еще одним фактором поддержки для медведей выступила статистика по запасам нефти в США. Согласно отчету Американского нефтяного института (API), запасы снова выросли на 0,88М. Сегодня в 17:30 МСК будут опубликованы официальные данные от МинЭнерго США. Дополнительный прирост создаст хорошие возможности для снижения стоимости Brent в район $50 за баррель".