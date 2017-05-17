На обоих аукционах ОФЗ инвесторы проявят высокую активность - Росбанк

"Рынок ОФЗ провел вчерашний день под знаком коррекции. Кривая российского госдолга сдвинулась вверх на 3-6 бп, однако, она все еще на 10-15 бп ниже уровней начала мая. Сегодня Минфин ожидаемо выставил на первичные аукционы 2 выпуска с фиксированным доходом, 6-летнюю 26220 и 16-летнюю 26221 общим объемом 50 млрд руб. Мы предполагаем, что на обоих аукционах инвесторы проявят высокую активность, которая позволит разместить выпуск 26221 на уровне вторичного рынка по доходности отсечения 7.93%. На втором аукционе, после вчерашней коррекции, мы ждем размещения среднесрочной 26220 с минимальной премией в 3-5 бп ко вторичному рынку по доходности отсечения 7.64%. На первичном рынке корпоративных бумаг локальные инвесторы демонстрируют желание увеличивать дюрацию портфелей, даже несмотря на значительное укрепление долгового рынка за последний месяц (на 20-40 бп). Как следствие, у эмитентов получается осуществлять фондирование на привлекательных уровнях спреда к ОФЗ: например, 105 бп для 5-летних МОЭСК БО-10 (против первоначального ориентира в 115-130 бп)", - комментируют ситуацию на рынке ОФЗ аналитики Росбанка.