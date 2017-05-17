После длительной консолидации российские индексы готовы начать снижение - Алор Брокер

"Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0,7% до 51,2$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6% до отметки 2382п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Котировки нефти демонстрируют снижение, после ретеста зоны 52.4. Закрепление ниже 51.5 дает уверенность в продолжении снижения с прежними целями 47-44 долл за баррель. Для подтверждения сценария необходимо дождаться выхода данных от Минэнерго, которые выйдут сегодня в 17-30 МСК. Статистика вторника от API разочаровала быков по нефти. Несмотря на вербальные интервенции со стороны Саудовской Аравии и других крупных игроков на рынке, нефть снижается на фоне падения доллара, что само по себе говорит о серьезном давлении на актив со стороны спекулянтов".

Индекс доллара не смог удержаться выше отметки 98 п, консолидация по нему реализуется вниз. Сырьевые активы не так активно, но все-таки подрастают, золото отбилось от минимумов после четырех недель снижения и, похоже, эту неделю закроет ростом. Зона сопротивления 1240, тестирование которой мы начали сегодня, является, по мнению эксперта, ключевой для дальнейшего движения выше.

"Пара доллар/рубль, несмотря на снижения доллара на глобальных рынках, смогла реализовать отскок, это показывает что только стоимость нефти влияет на курс национальной валюты в текущих реалиях, - комментирует А. Антонов. - Мы ожидаем усиление роста пары сегодня, с целями 57-57,3 для смены тенденции, котировки должны закрепиться выше 61,4. Техническая картина по Российским индексам немного меняется, после длительной консолидации они готовы начать снижение, по РТС уровнем поддержки выступает 1050 п, по ММВБ 1950п. В случае полномасштабной коррекции на западных площадках динамика российских индексов ускорится.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия рынка с ценовым разрывом от 0.5 %, по итогам дня индексы потеряют 1,5-2 %".