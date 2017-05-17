Неспособность индекса ММВБ развить повышательный импульс может определить курс на снижение - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком торговом диапазоне чуть ниже отметки 2000 пунктов ММВБ на фоне неоднозначной динамики мировых рынков и приостановки роста цен на нефть при близком к максимальным отметкам в этом году курсе рубля. Неспособность индекса ММВБ развить повышательный импульс может определить курс на снижение фондового индикатора в направлении 1940-1960 пунктов, этот диапазон пока выглядит сильным уровнем поддержки даже при условии снижения склонности к риску на глобальных рынках. Ключевая интрига недели - пересмотр рекомендации по дивидендам СД "Газпрома", обновленная цифра должна быть представлена 18 мая. Сегодня финансовую отчетность представят "Ростелеком", QIWI, "Фосагро", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.