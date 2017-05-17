Рост доллара и евро к рублю будет сдержан приближением налогового периода - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи на фоне снижения цен на нефть мы ожидаем ослабления российского рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. Уже в первые часы торгов доллар может подняться в район 56,8 руб. Однако рост доллара и евро будет сдержан приближением налогового периода. Стоит отметить, что динамику во второй половине дня определит статистика по запасам нефти от Минэнерго. Возобновление роста рынка энергоносителей может оказать существенную поддержку нашей валюте, в результате по итогам дня рубль может не только полностью отыграть свои потери, но и продемонстрировать укрепление по отношению к основным мировым валютам", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.