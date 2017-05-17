Утром ожидаем преобладания продаж в наших акциях - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам вновь станет ситуация на рынке энергоносителей – на фоне данных Американского института нефти стоимость барреля марки Brent отступила в район $51,3. "Медведей" поддержит и ситуация на внешних фондовых площадках. Так, если вчера индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли в пределах 0,1%, то сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,6%. В Азии японский Nikkei 225 падает на 0,7%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,2%. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в наших акциях, в результате чего основные индексы уже в первые часы могут потерять до 1%. В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, что может поспособствовать некоторой коррекции. Во второй половине дня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики из США основным фактором для наших акций станет ситуация на рынке энергоносителей. Инвесторы будут ждать статистику по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17:30 мск. Если данные покажут снижение запасов, покупки на рынке энергоносителей возобладают, а нефть марки Brent достаточно быстро сможет отыграть уровень $52. Это, в свою очередь, поддержит наши акции и позволит им в последние часы торгов скомпенсировать часть потерь", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.