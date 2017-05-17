Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 1990 пунктов по ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются после публикации данных отраслевой статистики, указавших на увеличение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут ощутимые потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня, сигнализируя о том, что уверенность инвесторов дрогнула. Вероятный в последующем всплеск индикаторов фондовой волатильности станет сигналом того, что фондовые "медведи" перехватывают инициативу. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона давление продаж на рынке акций может возрасти, а рубль немного ослабеть к доллару США", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.