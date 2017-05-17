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17 мая 2017 года 09:13
Среда начнется, скорее всего, снижением котировок акций - Инвестиционная палата
"Среда в России начнется, скорее всего, снижением котировок, чему будет способствовать негативный внешний фон. Локально ситуация, по-видимому, начинает развиваться в пользу еще одного теста 1900-1950 пунктов по индексу ММВБ. В ходе потенциального нисходящего движения рекомендуем поиск моментов для покупок. Ближайшей целью повышения выступает район 2050-2070 пунктов. В перспективе следующих месяцев ждем выход к 2150, 2200-2300 пунктам", - отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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17 мая 2017 года 09:23
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.17 мая 2017 года 09:20
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются после публикации данных отраслевой... читать дальше
.17 мая 2017 года 09:07
Российский рынок закончил торги вторника безыдейно: индексы ММВБ и РТС "похудели" на 0,34% и 0,45% соответственно, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Пока нефть выступала в роли драйвера, рынок находил в себе силы для роста. Но цены на "черное золото" подошли к довольно... читать дальше
.17 мая 2017 года 09:01
Нефть и отсутствие определенности с дивидендами "Газпрома" не позволили "быкам" перехватить инициативу - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера наш рынок показал отрицательную динамику. Снизившиеся цены на нефть и отсутствие определенности с дивидендами "Газпрома" не позволили "быкам" перехватить инициативу. Совет директоров "Газпрома" перенес заседание, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о размере дивидендов, на 18 мая.... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:43
Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть. читать дальше
.16 мая 2017 года 19:27
Москва. 16 мая. Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса; лидировали в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, выросли бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината". читать дальше
.16 мая 2017 года 19:00
Рубль во вторник поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше 52 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
"Предложенного регулятором лимита на сумму 630 млрд руб. банкам не хватило: кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ свыше 850 млрд руб. Такая ситуация объясняется наличием внушительного запаса рублевой ликвидности на корсчетах в ЦБ даже после проведения первых обязательных... читать дальше
.16 мая 2017 года 18:33
Москва. 16 мая. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительны. читать дальше
.16 мая 2017 года 18:31
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские GDR, обсудит новую дивидендную политику в ближайшие месяцы
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские глобальные депозитарные расписки (GDR), которые она аккумулировала после выкупа. Как говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Михаила Ганелина по итогам встречи с топ-менеджерами группы, эти бумаги могут быть использованы в... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:20
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:54
"В последние дни произошло два важных события, которые определяют и еще определят динамику российского рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Во-первых, судя по последним заявлениям, страны ОПЕК и Российская Федерация принципиально определились в вопросе пролонгации соглашения о... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:32
"По итогам первой половины вторника, 16 мая, европейские индексы акций торговались разнонаправлено, консолидируясь после вчерашнего роста. Причем выход нейтральной макроэкономической статистики в Германии и ЕС не оказал значимого влияния на акции европейский компаний. Цены на нефть марки Brent за... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:18
индекс ММВБ снижается на 0,3%. Если смотреть на индекс ММВБ, то движение последних двух недель вписывается в торговый диапазон 1980-2030, сейчас он находится ближе к нижней границе. Индекс ММВБ находится вокруг отметки 2000 последние три дня, но ему не удается отскочить наверх существенно, потому... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:00
"Рубль во вторник держится уверенно против доллара, торгуясь в диапазоне 56,20-56,50 руб./доллар. Поддержку оказывают цены на нефть – нефтяные котировки преодолели значение 52 доллара/баррель. Отметим, что у ОПЕК+ не так много инструментов влияния на рынок, и основный из них – продолжать сокращать... читать дальше
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