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17 мая 2017 года 09:07

Перед новым повышением индекс ММВБ, скорее всего, отступит - TeleTrade

Российский рынок закончил торги вторника безыдейно: индексы ММВБ и РТС "похудели" на 0,34% и 0,45% соответственно, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Пока нефть выступала в роли драйвера, рынок находил в себе силы для роста. Но цены на "черное золото" подошли к довольно значимым уровням сопротивления, которые им вряд ли удастся преодолеть без веских причин. Пока нет предпосылок для прохождения зоны 52-52,50$ за баррель по Brent и района 49,50-50$ за баррель по WTI.

Тем более, что немного разочаровали и данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти за прошедшую неделю увеличились на 882 тыс. баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов показали разнонаправленную динамику, но равную по количеству, одни упали на 1,79 млн баррелей, другие выросли на это количество. Вечером определяющими станут данные от EIA, публикация которых состоится в 17:30 мск.

"Сильными бумагами на рынке по-прежнему остаются акции "Сбербанка", они совсем не желают снижаться, оставаясь в растущих трендах, начатых в середине апреля. Однако присоединяться к игре на повышение с текущих уровней не стоит, всё-таки я жду какой-то логичной коррекции в них, пусть и менее значимой, чем по другим "фишкам". И хотя я смотрю на рынок позитивно в рамках ближайших недель, полагаю, что перед новым повышением индекс ММВБ, скорее всего, отступит либо в район 1970+ пунктов, либо в район 1950-1955 пунктов", - заключает специалист TeleTrade.

Опубликовано: /TeleTrade /
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