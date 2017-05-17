Нефть и отсутствие определенности с дивидендами "Газпрома" не позволили "быкам" перехватить инициативу - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера наш рынок показал отрицательную динамику. Снизившиеся цены на нефть и отсутствие определенности с дивидендами "Газпрома" не позволили "быкам" перехватить инициативу. Совет директоров "Газпрома" перенес заседание, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о размере дивидендов, на 18 мая. Я не жду сильного снижения нефтяных котировок. В апреле и мае вышли отчеты, показывающие существенное падение объемов мировых запасов. Кувейт присоединился к Саудовской Аравии и России в вопросе продления действия договора о сокращении добычи на первый квартал 2018 года. Ранее за продление договора до конца марта высказался Оман. Александр Новак сказал, что идут переговоры в целях привлечения от трех до пяти дополнительных стран к участию в новом соглашении. К сожалению, мы не можем определенно назвать дату, когда состоится пробитие мартовского понижательного тренда на графике индекса ММВБ, и на каком уровне оно будет. Последнее повышение нефти от 47 долларов еще надо подтвердить соответствующими договоренностями стран ОПЕК+ на заседании 25 мая", - отмечает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.