Утренние прогнозы: "красная зона"

По мнению аналитиков, рынок акций РФ начнет торги среды в "красной зоне". Настроения на внешних площадках не являются позитивными.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона давление продаж на рынке акций может возрасти, а рубль немного ослабеть к доллару США".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Среда в России начнется, скорее всего, снижением котировок, чему будет способствовать негативный внешний фон. Локально ситуация, по-видимому, начинает развиваться в пользу еще одного теста 1900-1950 пунктов по индексу ММВБ. В ходе потенциального нисходящего движения рекомендуем поиск моментов для покупок".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в наших акциях, в результате чего основные индексы уже в первые часы могут потерять до 1%. В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, что может поспособствовать некоторой коррекции".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском рынке акций может быть вновь за продавцами. Настроения на азиатских рынках далеки от позитива, нефть тоже не добавит уверенности".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Сильными бумагами на рынке по-прежнему остаются акции "Сбербанка", они совсем не желают снижаться, оставаясь в растущих трендах, начатых в середине апреля. Однако присоединяться к игре на повышение с текущих уровней не стоит, всё-таки я жду какой-то логичной коррекции в них, пусть и менее значимой, чем по другим "фишкам". И хотя я смотрю на рынок позитивно в рамках ближайших недель, полагаю, что перед новым повышением, индекс ММВБ, скорее всего, отступит либо в район 1970+ пунктов, либо в район 1950-1955 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций продолжает консолидироваться в узком торговом диапазоне чуть ниже отметки 2000 пунктов ММВБ на фоне неоднозначной динамики мировых рынков и приостановки роста цен на нефть при близком к максимальным отметкам в этом году курсе рубля. Неспособность индекса ММВБ развить повышательный импульс может определить курс на снижение фондового индикатора в направлении 1940-1960 пунктов, этот диапазон пока выглядит сильным уровнем поддержки даже при условии снижения склонности к риску на глобальных рынках. Ключевая интрига недели - пересмотр рекомендации по дивидендам СД "Газпрома", обновленная цифра должна быть представлена 18 мая".