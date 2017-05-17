Рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 17 мая. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,54-56,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,58 руб./$1 (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 62,87 руб./EUR1 (+18 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 9,5 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 59,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,22 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 82,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро при открытии торгов в среду, так как цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику. Котировки "черного золота" снижаются в ходе азиатских торгов из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК уменьшилась на 0,64% - до $51,49 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел 0,47% - до $48,77 за баррель.

API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе. Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит в среду вечером о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей.