На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 17 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии во вторник: Nasdaq в очередной раз в этом году обновил исторический максимум, а Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 ушли в минус. Участники рынка отреагировали на данные о строительстве нового жилья и промышленном производстве в США, отчетность компаний и новый политический скандал в Вашингтоне, который привел к резкому ослаблению курса доллара.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка; запрещена в России - ИФ) в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько важна и секретна, что ее детали не разглашались даже союзникам, крайне узким был и круг лиц в правительстве США, которым она была доступна. Между тем Д.Трамп во вторник выразил полную уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе переговоров.

Рост промпроизводства в США усилился в апреле до максимума за три года - 1%, тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 0,4%. Использование производственных мощностей в США в апреле повысилось до 76,7%, максимума с августа 2015 года, по сравнению с 76,1% в предшествующий месяц. Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, снизилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,172 млн в пересчете на годовые темпы. В марте количество новостроек упало по сравнению с февралем на 6,6% и составило 1,203 млн, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 6,8%, до 1,215 млн. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение показателя с ранее объявленного уровня до 1260 тыс. (+3,7%).

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на фоне ослабления курса доллара, которое отрицательно влияет на перспективы прибыли азиатских экспортеров. Исключениями стали индикаторы Шэньчжэньской, Бомбейской и Бангкокской бирж. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,47%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,3%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил 0,4%, индийский Sensex - 0,1%.

Участники рынка встревожены новостями из Вашингтона. Не успел отгреметь скандал в связи с публикациями о том, что президент США Д.Трамп раскрыл секретную информацию министру иностранных дел РФ С.Лаврову, как в газете New York Times появилась информация о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом позднее опроверг информацию, сообщив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Однако рынки это заявление не успокоило.

В свою очередь нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК уменьшилась на 0,75% - до $51,43 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 0,55% - до $48,73 за баррель. API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе. Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина, по оценкам API, уменьшились на 1,88 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 25,137 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,308 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 мая вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 508,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-37" (+0,4%), "Металлоинвест БО-02" (+0,35%) и "РЖД-17" (+0,28%), а в лидерах снижения - "ГТЛК БО-08" (-0,54%), "Сбербанк БО-17" (-0,45%) и "ГТЛК-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,73% годовых. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на облигации прошел 16 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

ООО "Лента" 18 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94-9,31% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

Внешэкономбанк (ВЭБ) 19 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-07 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,10-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 9,31-9,57% годовых. Ставки 2-5-го купонов приравниваются к ставке первого купона. Купоны - полугодовые. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 9,45% годовых (47,12 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации БО-05 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 30 мая 2017 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Купоны - полугодовые. Ставка купонов будет определяться как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,15%. ROISfix - RUONIA Overnight Interest Rate Swap - индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В октябре 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 9,75% годовых, 3-4-го купонов - 11% годовых. Ставка 5-6-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,1%. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2017 года.

ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 12,25% годовых. Облигации 2-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых. Ставки 2-15-го купонов определяются перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.

ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 13-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 13,5% годовых (33,66 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка текущего купона - 14,5% годовых. По выпуску 6 июня предстоит оферта.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется выкупить до 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 26 мая по 1 июня. Банк разместил 10-летние облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в мае 2014 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Бумаги имеют полугодовые купоны.