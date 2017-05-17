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17 мая 2017 года 09:23

Dow и S&P 500 снизились из-за политических рисков

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии во вторник: Nasdaq в очередной раз в этом году обновил исторический максимум, а Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 ушли в "минус".

Участники рынка отреагировали на данные о строительстве нового жилья и промышленном производстве в США, отчетность компаний и новый политический скандал в Вашингтоне, который привел к резкому ослаблению курса доллара, пишет MarketWatch.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка; запрещена в России - ИФ) в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько важна и секретна, что ее детали не разглашались даже союзникам, крайне узким был и круг лиц в правительстве США, которым она была доступна.

Между тем Д.Трамп во вторник выразил полную уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе переговоров.

Рост промпроизводства в США усилился в апреле до максимума за три года - 1%, тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 0,4%. Использование производственных мощностей в США в апреле повысилось до 76,7%, максимума с августа 2015 года, по сравнению с 76,1% в предшествующий месяц.

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в апреле, снизилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,172 млн в пересчете на годовые темпы. В марте количество новостроек упало по сравнению с февралем на 6,6% и составило 1,203 млн, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 6,8%, до 1,215 млн.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение показателя с ранее объявленного уровня до 1260 тыс. (+3,7%).

Goldman Sachs опасается прекращения ралли на фондовом рынке США из-за ухудшения прогнозов прибыли компаний. С конца октября индекс Standard & Poor's 500 подскочил на 13%, тогда как оценки прибыли для входящих в него компаний на 2017 год за это время снизились на 1,2%.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли на 2%, IBM - на 1,4%, что поддержало подъем Nasdaq.

Акции строительной компании Home Depot подорожали на 0,6% на торгах в Нью-Йорке благодаря улучшению прогноза годовой прибыли с $7,13 до $7,15 в расчете на акцию.

Цена бумаг интернет-площадки для торговли товарами ручной работы Etsy Inc. подскочила на 21,3% после объявления о пересмотре стратегического плана развития.

Рыночная стоимость ритейлера Dick's Sporting Goods рухнула на 13,7% из-за слабых результатов I квартала. В частности, сопоставимые продажи были слабее ожиданий Уолл-стрит.

Котировки ценных бумаг крупнейшей фармкомпании мира Pfizer Inc. упали на 1,6% после ухудшения рейтинга ее акций аналитиками Citi.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 16 мая опустился на 2,19 пункта (0,01%) - до 20979,75 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,65 пункта (0,07%) - до 2400,67 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,20 пункта (0,33%) и составил 6169,87 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду на фоне ослабления курса доллара, которое отрицательно влияет на перспективы прибыли азиатских экспортеров, пишет Dow Jones. Исключениями стали индикаторы Шэньчжэньской, Бомбейской и Бангкокской бирж.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, как и более широкий индекс Topix.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,3%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил 0,4%, индийский Sensex - 0,1%.

Участники рынка встревожены новостями из Вашингтона. Не успел отгреметь скандал в связи с публикациями о том, что президент США Дональд Трамп раскрыл секретную информацию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, как в газете New York Times появилась информация о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Белый дом позднее опроверг информацию, сообщив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Однако рынки это заявление не успокоило.

"Сохраняется нервозность в отношении политической ситуации в США и потенциала увеличения нестабильности и проблем для рынков", - комментирует главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Долларовый индекс WSJ снижается уже пять сессий подряд, опустившись до минимума с ноября.

В Японии дешевеют акции страховщиков, поскольку доходность гособлигаций, в которые они активно инвестируют, снижается из-за политических рисков. Dai-ichi Life потеряла более 4%, T&D Holdings - почти 3,5%.

Австралийские банки, удельный вес которых в индексе S&P/ASX 200 составляет около четверти, сдают позиции после того, как премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл назвал предложение о новых сборах с пяти крупнейших банков страны разумным требованием. Глава правительства добавил, что ведущие банки с легкостью могут позволить себе такие выплаты, и предупредил, что регуляторы будут следить за любыми попытками банков поднять процентные ставки или комиссии, пишет The Australian.

Банковский индекс Австралии потерял 1,5%, цена бумаг Australia & New Zealand Banking Group уменьшилась на 1,3%, National Australia Bank - на 2%, Westpac Banking Corp. - на 2,3%.

Цены на нефть снижаются в среду на 0,7-0,8%, что отрицательно сказывается на нефтегазовых компаниях. Котировки бумаг австралийской Oil Search опустились на 0,6%, японской Inpex - на 1,6%, китайской CNOOC - на 1%.

Курс ценных бумаг Japan Steel Works рухнул на 10%, до минимума с августа 2005 года, из-за данных о сокращении заказов на 16% в прошлом финансовом году.

Вместе с тем рыночная стоимость японской фармкомпании Takeda увеличилась на 2,2% после сообщения в газете Nikkei о том, что Takeda сможет снизить затраты благодаря СП с израильской Teva Pharmaceutical.

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, сообщает CNBC.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК уменьшилась на 41 цент (0,79%) - до $51,24 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 45 центов (0,92%) - до $48,21 за баррель.

Во вторник обе марки потеряли примерно по 0,2%, Brent опустилась до $51,65 за баррель, WTI - до $48,66 за баррель.

API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе. Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов на 2,3 млн баррелей, пишет OilPrice.

Запасы бензина, по оценкам API, уменьшились на 1,88 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник отметило ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи может оказаться недостаточно и запасы нефти в 2017 году не снизятся до среднего уровня за пять лет. Именно этот уровень многие аналитики считают одним из основных признаков восстановления равновесия на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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