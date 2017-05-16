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16 мая 2017 года 19:43

Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,48 руб./EUR1, повысившись на 59,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 31,7 копейки, до 59,15 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на вечерних торгах вторника на фоне стабильных цен на нефть, причем разница в динамике основных пар объясняется заметным ростом евро в паре с долларом на мировом валютном рынке. Котировки нефти торгуются вблизи уровней закрытия понедельника после скачка накануне, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США и оценивают потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск снизилась на 0,02% - до $51,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,02% - до $49,17 за баррель. Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров энергетики России и Саудовской Аравии о том, что их страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, вторник на внутреннем валютном рынке оказался довольно спокойным торговым днем. "Нефть большую часть сессии провела выше отметки $52 за баррель, оказав стабилизирующее влияние на рубль, который также провел день относительно спокойно. Можно отметить рост пары "евро-доллар" на мировом рынке выше $1,1 за евро, что способствовало заметному укреплению евро и в паре с рублем", - отмечает В.Рыкин.

"На валютном рынке к концу рабочего дня пара "доллар-рубль" торговалась вблизи 56,4 руб./$1, незначительно превышая уровень закрытия предыдущего дня. В целом рубль по-прежнему поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше $52 за баррель. Впрочем, уже поздно вечером и в среду утром нефтяные котировки могут измениться после публикации традиционного прогноза по запасам нефти от института API. Тем не менее даже в случае негативных для рынка данных по запасам и добыче в США котировки нефти могут достаточно быстро восстановиться на сохранении позитивных ожиданий в отношении соглашения ОПЕК+", - ожидает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль торговался без существенной волатильности, хотя в начале дня пара "доллар-рубль" и предприняла попытки укрепления до 56,16 руб./$1. Постепенно рубль начнет получать поддержку от налогового периода, хотя дефицита позитива по российской валюте пока нет. Ставка ЦБ РФ все еще высокая, инфляция замедляется, а ЦБ демонстрирует свое нежелание участвовать в каких-либо операциях по искусственному ослаблению курса. Соответственно, можно рассчитывать на возвращение прямой корреляции с нефтью, хотя волатильность в рубле будет оставаться низкой", - прогнозирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Пока у российской валюты есть выраженная сырьевая опора, резкой смены краткосрочного тренда мы не увидим, как бы ни хотелось разглядеть его признаки в приостановке продаж в паре "доллар-рубль". Примечательно, что поддержка на 56,15 руб./$1 держится прочно - без свежего драйвера ее не пробить вниз. Однако под ней стоят цели "медведей" на 56 руб./$1 и чуть ниже. И если у рынка появится повод, он им обязательно воспользуется. Все биржевые разговоры о регулировании или нерегулировании курса рубля представляют собой просто белый шум, так как не имеют особенных оснований", - уверена старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 мая на 26,55 копейки, до 56,26 руб./$1, и повысил курс евро на 19,33 копейки, до 62,04 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 12,51 копейки по отношению к понедельнику и составил 56,2954 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 8,92 копейки по отношению к 15 мая и составил 56,3185 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 694,748 млн, из которых $1 млрд 015,29 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 679,458 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 35,29 копейки к понедельнику - до 62,144 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 40,69 копейки по отношению к 15 мая и составил 62,2368 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR375,546 млн, из которых EUR163,863 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR211,683 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник понизились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 8 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% и 9,3% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 3 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 1 б.п. - до 9,48% годовых.

Банки разместили во вторник, 16 мая, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 630 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,13% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 5 мая, банки разместили в ЦБ РФ 370,8 млрд рублей (при лимите в 720 млрд рублей) в среднем по ставке 9,12% годовых.

"Предложенного регулятором лимита на сумму 630 млрд рублей банкам не хватило: кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ РФ свыше 850 млрд рублей. Такая ситуация объясняется наличием внушительного запаса рублевой ликвидности на корсчетах в ЦБ РФ даже после проведения первых обязательных налоговых платежей (2,23 трлн рублей на утро вторника)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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