.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник просел из-за утраты нефтью позитивного импульса
.
ГЛАВНОЕ
Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
Забрать средства из НПФ оказалось проблемой
В России рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан, считающих неправомерными отказы в переводе пенсионных накоплений. Жалобы клиентов, которые...
 
Приоритетом хакеров в 2018 году станут автоматизированные системы банков
В следующем году хакеры сосредоточат свои усилия на кражах денег через автоматизированные банковские системы (АБС), пишут "Известия". Если раньше предметом их интереса были сами клиенты и их данные, которые похищались с личных компьютеров или...
 
Минпромторг поддержит косметическую промышленность
Минпромторг принял решение о создании стратегии развития отечественной парфюмерно-косметической промышленности. Для этого, сообщили в министерстве, будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут как чиновники, так и...
 
16 мая 2017 года 19:27

Рынок акций РФ во вторник просел из-за утраты нефтью позитивного импульса

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса; лидировали в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, выросли бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1992,94 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1112,95 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 56,4 рубля (+0,06 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Транснефти" (-5%, до 178,1 тыс. рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%), "Мосбиржи" (-3,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%).

Индексный провайдер MSCI в рамках майского пересмотра понизил в индексе MSCI Russia вес привилегированных акций "Транснефти", сократив оценку free float бумаг до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Кроме того, провайдер MSCI ожидаемо добавил в индекс MSCI Russia акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,7%). Изменения вступят в силу после 31 мая.

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства. О своей готовности присоединиться к этой инициативе заявил Кувейт.

Во вторник в Азии сохранился позитивный импульс, в Европе динамика индексов смешанная (CAC 40 просел на 0,2%, FTSE вырос на 0,9%), стагнирует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,03%%).

Поддержку Европе во вторник оказала статистика из Германии: индекс доверия института ZEW к текущей ситуации в экономике Германии в мае вырос до 83,9 пункта при прогнозах роста до 82 пунктов с апрельских 80,1 пункта. Рост ВВП еврозоны в первом квартале составил 0,5% по сравнению с четвертым кварталом и 1,7% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями.

В США промпроизводство в апреле выросло на 1% при прогнозах роста на 0,4%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,8 за баррель (-0,04% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $49,16 за баррель (0% и +2,1% в понедельник).

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая. Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

Однако даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, полагают аналитики.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, включение в индекс MSCI Russia акций НЛМК было полностью ожидаемым, и главным неприятным сюрпризом стало сокращение веса "префов" "Транснефти", которое должно привести к оттоку средств пассивных фондов в объеме $100 млн. Также итоги пересмотра негативны для "Северстали" и позитивны для "Татнефти" (MOEX: TATN).

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть и рубль торговались во вторник без особой волатильности, что не оказывало существенного влияния на общую ситуацию на рынке акций. Более сильное воздействие оказал пересмотр индекса MSCI Russia, при этом вызывает обеспокоенность тот факт, что общая доля российских бумаг в индексе MSCI Emerging Markets снизится до 3,53%. Совет директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,4%, до 0,0123 рубля) рекомендовал дивиденды в размере 0,000345336 рубля на акцию. Основной интригой на рынке остаются возможные дивиденды "Газпрома" (MOEX: GAZP) - совет директоров по данному вопросу был перенесен на 18 мая.

Кувейт поддержал совместное заявление РФ и Саудовской Аравии по продлению соглашения об ограничении добычи, что поддержало рост цен днем, однако к вечеру оптимизм иссяк в преддверии свежей статистики по запасам сырья в США.

Международное энергетическое агентство в своем докладе отмечает ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения об ограничении добычи может оказаться недостаточным. В марте мировые коммерческие запасы снижались лишь на 1 млн б/с, а за I квартал запасы в мире увеличились на 24,1 млн баррелей. Запасы также увеличились в апреле. Кроме того, в МЭА ожидают, что добыча в США увеличится в текущем году на 790 тыс. б/с по сравнению с объемом добычи в конце 2016 года.

В США число новостроек сократилось в апреле на 2,6% (до 1,17 млн домов), на фоне очередной слабой статистики индекс S&P 500 может обновить рекорды, так как вероятность повышения ставки ФРС снижается. На прошлой неделе эта вероятность была выше 80%, а на текущей уже упала к 70%. Для российского рынка все еще остается актуальным фактор крепкого рубля. Дивидендные истории постепенно уходят в прошлое, да и надежд на щедрость госкомпаний остается все меньше. Соответственно, рынок постепенно лишится дивидендной составляющей и может продолжить свое сползание вниз к минимальным значениям текущего года, считает А.Кочетков.

По мнению начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, главной темой недели станут новости о дивидендах "Газпрома". Совет директоров по этому вопросу перенесли на 18 мая, но в СМИ уже появились утечки относительно вероятных дивидендных выплат.

Как стало понятно после комментариев президента РФ Владимира Путина, ожидать выплаты 50% формальной прибыли по МСФО не приходится из-за большой величины "бумажного" дохода в этом показателе. Кроме того, власти принимают во внимание гигантские инвестиционные проекты компании: "Сила Сибири" достроена примерно на треть, также предстоит построить Амурский газоперерабатывающий завод, "Турецкий поток", инфраструктуру для "Северного потока-2".

Кроме того, у "Газпрома" есть амбиции по проектам СПГ, которые нужно финансировать. Наконец, правительство может беспокоить рост долговой нагрузки компании в последние годы, а для выплат большого объема дивидендов придется залезать в долги. Поэтому радикальные оптимисты в отношении дивидендов "Газпрома" ошибаются. Но все же компания, скорее всего, выплатит больше, чем предлагало правление - не 7,89 рубля, а примерно 10,5 рубля, судя по информации СМИ, что подразумевает дивидендную доходность 7,9% - относительно неплохо для "голубой фишки". Доля чистой прибыли, направляемая на дивиденды, составит примерно 26,1%. Влияние новости на акции "Газпрома" может оказаться нейтральным или умеренно позитивным.

По словам директора аналитического департамента компании "Альфа-форекс" Андрея Диргина, на пути нефти встало психологическое сопротивление $52 за баррель, замедление импульса роста спровоцировало угасание ралли сырьевых валют, включая рубль. Однако российская валюта в целом держится неплохо после заявлений президента РФ В.Путина, который высказался против искусственного регулирования курса рубля.

На фондовых площадках мира также поубавилось оптимизма. Инвесторов спугнули обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа о том, что он поделился с Россией секретной информацией об ИГ. Участники рынков расценивают эти разговоры как очередной признак того, что большее внимание в текущей политике администрации США уделяется внешнеполитическим вопросам в ущерб обещанным экономическим преобразованиям, которых рынки ждут с момента избрания Д.Трампа президентом.

На рынках усиливаются опасения, что Федрезерв США может воздержаться от повышения ставки в июне, сославшись на недавние противоречивые экономические сигналы. И бездействие администрации Д.Трампа в направлении реформ только подливает масла в огонь.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, российский рынок акций не хочет расти без нефти, которая забуксовала в районе отметки $52 за баррель Brent. Также на настроениях игроков отразился скандал вокруг Д.Трампа, который обвиняется в передаче главе МИД РФ С.Лаврову "информации высшей степени секретности".

Котировки акций АФК "Система" продолжают снижаться, находясь под влиянием истории с иском "Роснефти" (MOEX: ROSN). Хотя давление на акции несколько ослабло на фоне разговоров о том, что претензии "Роснефти" связаны не с самой сделкой, а именно с потерями по реорганизации "Башнефти".

На данный момент на российском рынке нет внутренних факторов, которые могли бы существенно повлиять на текущий ход торгов. Во многом настроения инвесторов зависят от поведения котировок нефти. После закрытия российского рынка Американский институт нефти опубликует данные по запасам "черного золота", и если снова будет сокращение объемов, сырьевой сегмент взбодрится, что поддержит акции в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в лидерах снижения выступили акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-21,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-13,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-11,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-6,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,8%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,9%).

Сбавили темпы роста акции "МГТС" (+6,1% и +9,4% "префы") после взлета накануне на 40% на новостях о рекомендации совета директоров направить чистую прибыль ПАО в размере 22,1869 млрд рублей на выплату дивидендов - по 233 рубля на акцию каждого вида. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 13 июля.

Выросли во вторник также акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+18,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+7,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,635 млрд рублей (из них 6,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 мая 2017 года 19:43
Рубль снижается к доллару и евро на фоне стабильных цен на нефть
Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.    читать дальше
.
16 мая 2017 года 19:00
Рубль во вторник поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше 52 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
"Предложенного регулятором лимита на сумму 630 млрд руб. банкам не хватило: кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ свыше 850 млрд руб. Такая ситуация объясняется наличием внушительного запаса рублевой ликвидности на корсчетах в ЦБ даже после проведения первых обязательных...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 18:33
Цены "длинных" евробондов РФ во вторник плавно подрастают, остальные выпуски стабильны в цене
Москва. 16 мая. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительны.    читать дальше
.
16 мая 2017 года 18:31
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские GDR, обсудит новую дивидендную политику в ближайшие месяцы
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские глобальные депозитарные расписки (GDR), которые она аккумулировала после выкупа. Как говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Михаила Ганелина по итогам встречи с топ-менеджерами группы, эти бумаги могут быть использованы в...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 17:56
На рынке нефти преобладает скептицизм по поводу эффективности соглашения ОПЕК - Julius Baer
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 17:20
Евро будет ощущать поддержку в ближайшие три месяца - Julius Baer
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 16:54
Путь к 50 рублям за доллар открыт - TeleTrade
"В последние дни произошло два важных события, которые определяют и еще определят динамику российского рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Во-первых, судя по последним заявлениям, страны ОПЕК и Российская Федерация принципиально определились в вопросе пролонгации соглашения о...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 16:32
Фондовые индексы пока будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины вторника, 16 мая, европейские индексы акций торговались разнонаправлено, консолидируясь после вчерашнего роста. Причем выход нейтральной макроэкономической статистики в Германии и ЕС не оказал значимого влияния на акции европейский компаний. Цены на нефть марки Brent за...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 16:18
У индексных акций не хватает пока "запала" к росту - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
индекс ММВБ снижается на 0,3%. Если смотреть на индекс ММВБ, то движение последних двух недель вписывается в торговый диапазон 1980-2030, сейчас он находится ближе к нижней границе. Индекс ММВБ находится вокруг отметки 2000 последние три дня, но ему не удается отскочить наверх существенно, потому...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 16:00
В ближайшие дни, скорее всего, рубль будет стабилен - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль во вторник держится уверенно против доллара, торгуясь в диапазоне 56,20-56,50 руб./доллар. Поддержку оказывают цены на нефть – нефтяные котировки преодолели значение 52 доллара/баррель. Отметим, что у ОПЕК+ не так много инструментов влияния на рынок, и основный из них – продолжать сокращать...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 15:44
Рубль развернулся вниз, несмотря на позитивную динамику цен на нефть
Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине, несмотря на позитивную динамику цен на нефть.    читать дальше
.
16 мая 2017 года 15:32
По итогам дневной сессии на Мосбирже прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"
"Во вторник ко второй половине дня ключевые российские фондовые индексы торгуются в умеренном "минусе": ММВБ теряет более 0,4%, снижаясь до 1994 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне "боковика" на валютном рынке снижается на 0,4%, торгуясь вблизи 1115 пунктов. Влияние со стороны внешнего...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 15:09
БКС открыл четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ, сообщается в обзорах аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Эксперты добавили в список наименее привлекательных на данный момент бумаг в секторе акции "АЛРОСА" (MOEX:...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 14:41
Рубль продолжает постепенное укрепление против доллара и евро - "Аналитика Онлайн"
По оценкам Минэкономразвития, инфляция в мае в России достигла целевого уровня 4%. Именно такую цель ставил перед собой Банк России еще в далеком 2014 году, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако, по официальным данным, опубликованным на сайте...    читать дальше
.
16 мая 2017 года 14:02
Лучше рынка сейчас выглядят бумаги банков и телекомов - ИК "Фридом-Финанс"
Рынки выжидают статистики о деловой активности в Германии и второй оценки ВВП еврозоны в 1-й квартал, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Но более важным сегодня представляется отчет о рынке нефти и данные об объемах...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.