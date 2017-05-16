Рынок акций РФ во вторник просел из-за утраты нефтью позитивного импульса

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса; лидировали в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, выросли бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1992,94 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1112,95 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 56,4 рубля (+0,06 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Транснефти" (-5%, до 178,1 тыс. рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%), "Мосбиржи" (-3,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%).

Индексный провайдер MSCI в рамках майского пересмотра понизил в индексе MSCI Russia вес привилегированных акций "Транснефти", сократив оценку free float бумаг до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Кроме того, провайдер MSCI ожидаемо добавил в индекс MSCI Russia акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,7%). Изменения вступят в силу после 31 мая.

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства. О своей готовности присоединиться к этой инициативе заявил Кувейт.

Во вторник в Азии сохранился позитивный импульс, в Европе динамика индексов смешанная (CAC 40 просел на 0,2%, FTSE вырос на 0,9%), стагнирует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,03%%).

Поддержку Европе во вторник оказала статистика из Германии: индекс доверия института ZEW к текущей ситуации в экономике Германии в мае вырос до 83,9 пункта при прогнозах роста до 82 пунктов с апрельских 80,1 пункта. Рост ВВП еврозоны в первом квартале составил 0,5% по сравнению с четвертым кварталом и 1,7% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями.

В США промпроизводство в апреле выросло на 1% при прогнозах роста на 0,4%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,8 за баррель (-0,04% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $49,16 за баррель (0% и +2,1% в понедельник).

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая. Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

Однако даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, полагают аналитики.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, включение в индекс MSCI Russia акций НЛМК было полностью ожидаемым, и главным неприятным сюрпризом стало сокращение веса "префов" "Транснефти", которое должно привести к оттоку средств пассивных фондов в объеме $100 млн. Также итоги пересмотра негативны для "Северстали" и позитивны для "Татнефти" (MOEX: TATN).

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть и рубль торговались во вторник без особой волатильности, что не оказывало существенного влияния на общую ситуацию на рынке акций. Более сильное воздействие оказал пересмотр индекса MSCI Russia, при этом вызывает обеспокоенность тот факт, что общая доля российских бумаг в индексе MSCI Emerging Markets снизится до 3,53%. Совет директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,4%, до 0,0123 рубля) рекомендовал дивиденды в размере 0,000345336 рубля на акцию. Основной интригой на рынке остаются возможные дивиденды "Газпрома" (MOEX: GAZP) - совет директоров по данному вопросу был перенесен на 18 мая.

Кувейт поддержал совместное заявление РФ и Саудовской Аравии по продлению соглашения об ограничении добычи, что поддержало рост цен днем, однако к вечеру оптимизм иссяк в преддверии свежей статистики по запасам сырья в США.

Международное энергетическое агентство в своем докладе отмечает ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения об ограничении добычи может оказаться недостаточным. В марте мировые коммерческие запасы снижались лишь на 1 млн б/с, а за I квартал запасы в мире увеличились на 24,1 млн баррелей. Запасы также увеличились в апреле. Кроме того, в МЭА ожидают, что добыча в США увеличится в текущем году на 790 тыс. б/с по сравнению с объемом добычи в конце 2016 года.

В США число новостроек сократилось в апреле на 2,6% (до 1,17 млн домов), на фоне очередной слабой статистики индекс S&P 500 может обновить рекорды, так как вероятность повышения ставки ФРС снижается. На прошлой неделе эта вероятность была выше 80%, а на текущей уже упала к 70%. Для российского рынка все еще остается актуальным фактор крепкого рубля. Дивидендные истории постепенно уходят в прошлое, да и надежд на щедрость госкомпаний остается все меньше. Соответственно, рынок постепенно лишится дивидендной составляющей и может продолжить свое сползание вниз к минимальным значениям текущего года, считает А.Кочетков.

По мнению начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, главной темой недели станут новости о дивидендах "Газпрома". Совет директоров по этому вопросу перенесли на 18 мая, но в СМИ уже появились утечки относительно вероятных дивидендных выплат.

Как стало понятно после комментариев президента РФ Владимира Путина, ожидать выплаты 50% формальной прибыли по МСФО не приходится из-за большой величины "бумажного" дохода в этом показателе. Кроме того, власти принимают во внимание гигантские инвестиционные проекты компании: "Сила Сибири" достроена примерно на треть, также предстоит построить Амурский газоперерабатывающий завод, "Турецкий поток", инфраструктуру для "Северного потока-2".

Кроме того, у "Газпрома" есть амбиции по проектам СПГ, которые нужно финансировать. Наконец, правительство может беспокоить рост долговой нагрузки компании в последние годы, а для выплат большого объема дивидендов придется залезать в долги. Поэтому радикальные оптимисты в отношении дивидендов "Газпрома" ошибаются. Но все же компания, скорее всего, выплатит больше, чем предлагало правление - не 7,89 рубля, а примерно 10,5 рубля, судя по информации СМИ, что подразумевает дивидендную доходность 7,9% - относительно неплохо для "голубой фишки". Доля чистой прибыли, направляемая на дивиденды, составит примерно 26,1%. Влияние новости на акции "Газпрома" может оказаться нейтральным или умеренно позитивным.

По словам директора аналитического департамента компании "Альфа-форекс" Андрея Диргина, на пути нефти встало психологическое сопротивление $52 за баррель, замедление импульса роста спровоцировало угасание ралли сырьевых валют, включая рубль. Однако российская валюта в целом держится неплохо после заявлений президента РФ В.Путина, который высказался против искусственного регулирования курса рубля.

На фондовых площадках мира также поубавилось оптимизма. Инвесторов спугнули обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа о том, что он поделился с Россией секретной информацией об ИГ. Участники рынков расценивают эти разговоры как очередной признак того, что большее внимание в текущей политике администрации США уделяется внешнеполитическим вопросам в ущерб обещанным экономическим преобразованиям, которых рынки ждут с момента избрания Д.Трампа президентом.

На рынках усиливаются опасения, что Федрезерв США может воздержаться от повышения ставки в июне, сославшись на недавние противоречивые экономические сигналы. И бездействие администрации Д.Трампа в направлении реформ только подливает масла в огонь.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, российский рынок акций не хочет расти без нефти, которая забуксовала в районе отметки $52 за баррель Brent. Также на настроениях игроков отразился скандал вокруг Д.Трампа, который обвиняется в передаче главе МИД РФ С.Лаврову "информации высшей степени секретности".

Котировки акций АФК "Система" продолжают снижаться, находясь под влиянием истории с иском "Роснефти" (MOEX: ROSN). Хотя давление на акции несколько ослабло на фоне разговоров о том, что претензии "Роснефти" связаны не с самой сделкой, а именно с потерями по реорганизации "Башнефти".

На данный момент на российском рынке нет внутренних факторов, которые могли бы существенно повлиять на текущий ход торгов. Во многом настроения инвесторов зависят от поведения котировок нефти. После закрытия российского рынка Американский институт нефти опубликует данные по запасам "черного золота", и если снова будет сокращение объемов, сырьевой сегмент взбодрится, что поддержит акции в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в лидерах снижения выступили акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-21,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-13,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-11,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-6,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,8%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,9%).

Сбавили темпы роста акции "МГТС" (+6,1% и +9,4% "префы") после взлета накануне на 40% на новостях о рекомендации совета директоров направить чистую прибыль ПАО в размере 22,1869 млрд рублей на выплату дивидендов - по 233 рубля на акцию каждого вида. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 13 июля.

Выросли во вторник также акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+18,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+7,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,635 млрд рублей (из них 6,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).