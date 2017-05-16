Рубль во вторник поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше 52 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"

"Предложенного регулятором лимита на сумму 630 млрд руб. банкам не хватило: кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ свыше 850 млрд руб. Такая ситуация объясняется наличием внушительного запаса рублевой ликвидности на корсчетах в ЦБ даже после проведения первых обязательных платежей (2,23 трлн руб. на утро вторника). В результате после небольшого роста ставок МБК в день уплаты страховых платежей во вторник значение MosPrime o/n скорректировалось обратно, потеряв 8 б.п. На валютном рынке к концу рабочего дня пара доллар/рубль торговалась вблизи 56,4 руб., незначительно превышая уровень закрытия предыдущего дня. В целом рубль по-прежнему поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше 52 долл. за баррель. Впрочем, уже поздно вечером и завтра утром нефтяные котировки могут измениться после публикации традиционного прогноза по запасам нефти от института API. Тем не менее, даже в случае негативных для рынка данных по запасам и добыче в США, котировки нефти могут достаточно быстро восстановиться на сохранении позитивных ожиданий в отношении соглашения ОПЕК+", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.