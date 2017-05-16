Цены "длинных" евробондов РФ во вторник плавно подрастают, остальные выпуски стабильны в цене

Москва. 16 мая. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 15 мая всего на 2 базисных пункта и составила 120,64% номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (снижение на 0,5 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 15 мая на 5 базисных пунктов, составив 101,14% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,5% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1 пункт и составил 78 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 26 базисных пунктов - до 116,05% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,795% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 37 базисных пунктов - до 112,23% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,78% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 105,61% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 108,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,37% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций почти ничего не происходит, очень тихий день, при этом активность торгов в целом невысокая. Немного подрастают в цене в пределах 30-40 базисных пунктов "длинные" выпуски отечественных евробондов с погашением в 2042-2043 годах, прочие же суверенные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильной ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.