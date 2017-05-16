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16 мая 2017 года 17:56
На рынке нефти преобладает скептицизм по поводу эффективности соглашения ОПЕК - Julius Baer
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены лишь слегка подросли на вчерашних новостях о продлении соглашения на еще 9 месяцев. Саудовская Аравия и Россия пообещали поддержать продление, таким образом получение согласия всех членов ОПЕК на предстоящей встрече на следующей неделе выглядит лишь формальностью. Скептицизм по поводу эффективности соглашения в последние недели возрастал, учитывая, что глобальные запасы сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось". По мнению эксперта, слабая реакция рынка показывает, что уверенность в успехе стратегии ОПЕК снижается. Рост производства на сланцевых месторождениях США, нефтеносных песках Канады и бразильском шельфе подрывают попытки Ближнего Востока сократить предложение. Более того, возобновление поставок из Ливии и Нигерии еще больше увеличит предложение нефти на рынке в ближайшее время. Сокращения производства приведут к потере долей на рынке, и велики риски, что стороны соглашения перестанут выполнять свои обязательства. Казахстан уже прокомментировал, что наращивание объемов производства на месторождениях Кашган и Тенгиз усложнит выполнение обязательств в случае продления срока действия соглашения. Особенно важно, считает Н. Рюкер, что дополнительные 300 скважин, в основном введенных в строй на сланцевых месторождениях США после ноября прошлого года, еще не дошли до проектной мощности. Последние официальные оценки, опубликованные в понедельник, показывают, что производство сланцевой нефти в США должно вырасти до 5,4 млн баррелей в день уже в мае. Объемы производства таким образом превысят пиковые значения лета 2015 года к началу лета. "Саудовская Аравия и Россия пообещали поддержать продление действия соглашения о сокращении производства, однако слабая реакция цен на нефть на эту новость показывает, что на рынке преобладает скептицизм. Мы полагаем, что цены на нефть будут торговаться в диапазоне 45-50 долл. США за баррель. Сохраняющаяся перенасыщенность рынка и возобновление активного производства сланцевой нефти в США ставят под вопрос эффективность ближневосточного соглашения по регулированию предложения", - заключает эксперт Julius Baer.
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