Евро будет ощущать поддержку в ближайшие три месяца - Julius Baer

"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или как минимум менее выраженной отрицательной ставки, - полагает лавный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. - Эти ожидания должны поддержать евро в ближайшие месяцы и позволить паре EUR/USD вырасти до 1,11 в течение следующих трех месяцев несмотря на повышение ставки в США. Спекулятивное позиционирование по паре EUR/USD стало позитивным первый раз с мая 2014 года, что отражает заметное улучшение настроений по поводу евро. Позитивные данные по экономике еврозоны оказывают дополнительную поддержку прогнозу по евро. Вместе с улучшением экономического фона, низкие риски позволили паре EUR/CHF достичь уровня выше 1,09 за последние несколько недель. Это упрощает для Швейцарского национального банка задачу по предотвращению ослабления швейцарского франка. Наступивший «медовый месяц» в результате политических изменений во Франции может стать фактором, из-за которого швейцарская валюта будет оставаться в ослабленном положении в ближайшие месяцы. Однако, долгосрочный прогноз по евро показывает менее благоприятную картину. В 2018 году снова появятся политические вызовы, причем выборы в Италии станут самым крупным фактором риска. Доллар США и швейцарский франк окажутся в выигрыше как только политические риски вернутся на сцену".