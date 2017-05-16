Фондовые индексы пока будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины вторника, 16 мая, европейские индексы акций торговались разнонаправлено, консолидируясь после вчерашнего роста. Причем выход нейтральной макроэкономической статистики в Германии и ЕС не оказал значимого влияния на акции европейский компаний. Цены на нефть марки Brent за последние сутки не изменились в ожидании публикации еженедельных данных от Американского института нефти. Российские индексы акций, несмотря на стабильность нефтяных котировок и курса рубля, в первой половине дня снижались на 0,4%. Так, индекс ММВБ не удержался на отметке 2000 пунктов и оказался на уровне 1994 пунктов. Второй день подряд снижаются акции "Московской биржи", так как вчерашняя фиксация реестра акционеров по дивидендным выплатам не оказывает поддержки бумагам. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации российских индексов акций в ожидании статистики от API. Если запасы нефти сократятся менее чем на 2,5 млн баррелей, нефтяные котировки сегодня вечером могут снизиться до $51,5 за баррель марки Brent", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.