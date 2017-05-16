.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Фондовые индексы пока будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA
.
16 мая 2017 года 16:32
Фондовые индексы пока будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины вторника, 16 мая, европейские индексы акций торговались разнонаправлено, консолидируясь после вчерашнего роста. Причем выход нейтральной макроэкономической статистики в Германии и ЕС не оказал значимого влияния на акции европейский компаний. Цены на нефть марки Brent за последние сутки не изменились в ожидании публикации еженедельных данных от Американского института нефти. Российские индексы акций, несмотря на стабильность нефтяных котировок и курса рубля, в первой половине дня снижались на 0,4%. Так, индекс ММВБ не удержался на отметке 2000 пунктов и оказался на уровне 1994 пунктов. Второй день подряд снижаются акции "Московской биржи", так как вчерашняя фиксация реестра акционеров по дивидендным выплатам не оказывает поддержки бумагам. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации российских индексов акций в ожидании статистики от API. Если запасы нефти сократятся менее чем на 2,5 млн баррелей, нефтяные котировки сегодня вечером могут снизиться до $51,5 за баррель марки Brent", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
- DCB_170516.zip (Размер - 41kb)
.
16 мая 2017 года 19:43
Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть. читать дальше
.16 мая 2017 года 19:27
Москва. 16 мая. Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса; лидировали в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, выросли бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината". читать дальше
.16 мая 2017 года 19:00
Рубль во вторник поддерживали цены на нефть, большую часть дня державшиеся выше 52 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
"Предложенного регулятором лимита на сумму 630 млрд руб. банкам не хватило: кредитные организации были готовы разместить на депозитах в ЦБ свыше 850 млрд руб. Такая ситуация объясняется наличием внушительного запаса рублевой ликвидности на корсчетах в ЦБ даже после проведения первых обязательных... читать дальше
.16 мая 2017 года 18:33
Москва. 16 мая. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне стабильных в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительны. читать дальше
.16 мая 2017 года 18:31
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские GDR, обсудит новую дивидендную политику в ближайшие месяцы
ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские глобальные депозитарные расписки (GDR), которые она аккумулировала после выкупа. Как говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Михаила Ганелина по итогам встречи с топ-менеджерами группы, эти бумаги могут быть использованы в... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:20
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:54
"В последние дни произошло два важных события, которые определяют и еще определят динамику российского рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Во-первых, судя по последним заявлениям, страны ОПЕК и Российская Федерация принципиально определились в вопросе пролонгации соглашения о... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:18
индекс ММВБ снижается на 0,3%. Если смотреть на индекс ММВБ, то движение последних двух недель вписывается в торговый диапазон 1980-2030, сейчас он находится ближе к нижней границе. Индекс ММВБ находится вокруг отметки 2000 последние три дня, но ему не удается отскочить наверх существенно, потому... читать дальше
.16 мая 2017 года 16:00
"Рубль во вторник держится уверенно против доллара, торгуясь в диапазоне 56,20-56,50 руб./доллар. Поддержку оказывают цены на нефть – нефтяные котировки преодолели значение 52 доллара/баррель. Отметим, что у ОПЕК+ не так много инструментов влияния на рынок, и основный из них – продолжать сокращать... читать дальше
.16 мая 2017 года 15:44
Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. читать дальше
.16 мая 2017 года 15:32
"Во вторник ко второй половине дня ключевые российские фондовые индексы торгуются в умеренном "минусе": ММВБ теряет более 0,4%, снижаясь до 1994 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне "боковика" на валютном рынке снижается на 0,4%, торгуясь вблизи 1115 пунктов. Влияние со стороны внешнего... читать дальше
.16 мая 2017 года 15:09
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ, сообщается в обзорах аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Эксперты добавили в список наименее привлекательных на данный момент бумаг в секторе акции "АЛРОСА" (MOEX:... читать дальше
.16 мая 2017 года 14:41
По оценкам Минэкономразвития, инфляция в мае в России достигла целевого уровня 4%. Именно такую цель ставил перед собой Банк России еще в далеком 2014 году, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако, по официальным данным, опубликованным на сайте... читать дальше
.16 мая 2017 года 14:02
Рынки выжидают статистики о деловой активности в Германии и второй оценки ВВП еврозоны в 1-й квартал, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Но более важным сегодня представляется отчет о рынке нефти и данные об объемах... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.