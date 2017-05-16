Рубль развернулся вниз, несмотря на позитивную динамику цен на нефть

Москва. 16 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине, несмотря на позитивную динамику цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,28 руб./EUR1, повысившись на 39,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 18,16 копейки, до 59,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 мая на 26,55 копейки, до 56,26 руб./$1, и повысил курс евро на 19,33 копейки, до 62,04 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне небольшой фиксации прибыли в основных валютных парах после заметного роста в предыдущие дни. Цены на нефть марки Brent торгуются выше отметки $52 за баррель, однако темпы роста котировок "черного золота" заметно снизились. Инвесторы ждут данных по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США, которые будут опубликованы во вторник и среду вечером. Тем не менее, нефть эталонных марок продолжает расти в цене на оптимизме по поводу продления соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,62% - до $52,14 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,65% - до $49,48 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров энергетики России и Саудовской Аравии о том, что их страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече в Вене 25 мая.

"Рубль во вторник держится уверенно против доллара, торгуясь в диапазоне 56,2-56,5 руб./$1. Поддержку оказывают цены на нефть, которые преодолели значение $52 за баррель. Поводом для такого оптимизма стали комментарии, озвученные в ходе совместной пресс-конференции Саудовской Аравии и России в понедельник. Предположительно Россия и ОПЕК будут продолжать сокращать объемы добычи сырья в течение еще девяти месяцев, что поможет достичь баланса на нефтяном рынке", - отметил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Еще одной составляющей крепости рубля является политическая поддержка. На саммите в Пекине, наравне с заявлением министров энергетики Саудовской Аравии и России о желании продлить пакт о сокращении мировой добычи нефти на девять месяцев, прозвучали очень важные комментарии относительно курса рубля со стороны российского президента. Владимир Путин отметил, что текущий курс рубля сбалансирован, а политика Банка России, в том числе, и в части невмешательства регулятора в ценообразование на российском валютном рынке, отвечает интересам всех сторон", - напомнил ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Александр Егоров.

"Снижение доллара на глобальных площадках и дальнейшие попытки нефти продолжить рост оказывают поддержку валютам развивающихся рынков, рубль в их числе. Помимо внешнего фона определенную стабильность российской валюте придают комментарии президента РФ и регулятора, сделанные накануне. Сигнал вполне очевиден - вмешиваться в естественный ход вещей на рыке контрпродуктивно. Таким, образом, после серии спекуляций на тему возможных шагов со стороны финансово-экономического блока в части курсообразования рубля основным ориентиром для рынка останутся цены на нефть и ключевая ставка регулятора", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

В свою очередь, как полагает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев, рубль будет относительно крепким до тех пор, пока инвесторов устраивает фактически безрисковая доходность в 5,5%, представляющая разницу между ставками американских Treasuries и ОФЗ. "При нарушении этого баланса (снижение ставки, изменение нефтяных цен и проч.) ситуация может довольно быстро развернуться", - отметил аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) подчеркивают, что продолжают считать курс рубля переоцененным относительно текущих цен на нефть. "Фундаментальные причины ослабления курса - это сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета, дивидендные выплаты, покупки валюты в резервы Минфином, ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России вкупе с повышением учетной ставки ФРС США (снижение доходности операций carry trade), а также возможный запуск валютных интервенций Банком России", - перечисляют они.

Аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский, напротив, считает, что с точки зрения фундаментального анализа рубль остается привлекательным для покупок. "После комментариев министров энергетики России и Саудовской Аравии стало понятно, что соглашение фактически уже продлено, вероятно, до 25 мая будут решаться технические вопросы, а в день встречи комиссия официально объявит о пролонгации. В случае, если этот сценарий подтвердится, то основной риск для рубля исчезнет. Нефть, вероятно, снова стабилизируется, а высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ обеспечит спрос на рублевую ликвидность", - не исключает он.

Аналитики Росбанка (MOEX: ROSB) уверены, что наиболее сильным фактором, способным развернуть тенденцию на укрепление рубля, остаются действия ЦБ РФ. "Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время ЦБ РФ регулярно, порой ежедневно, комментирует вопросы о валютных интервенциях, обосновывая их преждевременность или малую эффективность. По всей видимости, ЦБ сталкивается с растущим давлением широкого круга экономических агентов, например, Минфина, Минэкономразвития, крупных российских компаний, для которых был бы более комфортным сравнительно более слабый курс рубля. Достаточно трудно рассуждать о том, сколь долго у ЦБ получится в единоличном порядке "держать оборону" в вопросах интервенций. В ближайшее время, у регулятора есть, как минимум, два способа ответить на давление извне - не только через возобновление валютных интервенций, но и через продолжение курса на более активное снижение ключевой ставки", - считают аналитики Росбанка.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник понизились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились по 8 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% и 9,3% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 9,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,48% годовых.