Лучше рынка сейчас выглядят бумаги банков и телекомов - ИК "Фридом-Финанс"

Рынки выжидают статистики о деловой активности в Германии и второй оценки ВВП еврозоны в 1-й квартал, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"

Георгий Ващенко. Но более важным сегодня представляется отчет о рынке нефти и данные об объемах промпроизводства и строительства домов в США. Американский рынок пока держится вблизи достигнутых максимумов, и поводов для коррекции не наблюдается. Импульсом к новому восходящему движению может стать рост в Азии. Японский индекс Nikkei уверенно движется к психологически важной отметке 20 000 п. По мнению эксперта, поводом для этого может стать завтрашняя статистика по промышленным заказам и производству в Японии. Ожидается их увеличение не менее чем на 3,3% к предыдущему году, тренд в промышленности последние полгода позитивный.

"В России сегодня важной статистики и новостей не планируется, - указывает эксперт ИК. - Индекс ММВБ ожидаю вблизи 2000 п. Динамика, скорее всего, сохранится слабая, без выраженной отраслевой направленности. Среднесрочный потенциал роста на 10–13%, на мой взгляд, есть в бумагах ГМК Норникель, поводом для его реализации станет разворот нисходящего тренда в цене на никель. Негативных новостей, таких как увеличение производства в Азии, в последнее время нет, и есть шанс, что в начале лета цена на никель, который выглядит перепроданным с технической точки зрения, вновь достигнет $10 тыс. за тонну. На валютном рынке сегодня ожидаю боковик. Котировки Brent еще минимум два дня будут держаться около $52 за баррель, если этому не помешает статистическая сводка с американского рынка нефти. Курс USD/RUB, вероятнее всего, не покинет диапазона 56–56,50. Драйверами для более резких колебаний могут стать лишь новости о подготовке к продлению соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и Россией, а также завтрашняя статистика запасов".

Также Г. Ващенко подчеркивает, что лучше рынка сейчас выглядят бумаги банков и телекомов. Бумаги МТС, на взгляд эксперта, возможно, еще рано покупать, но сильный пролив котировок выглядит как хорошая возможность для входа в длинную позицию. Негатив вокруг АФК Система не скажется на компании. Крупные фонды может привлечь возможность купить акции МТС в районе 220–230 руб., если они до этих уровней опустятся с прицелом выхода из позиции в районе 290–300 руб., когда неприятная ситуация вокруг Системы нормализуется. Кроме того, летом ожидается дивиденд в районе 15 руб. на акцию, что, по мнению аналитика ИК, увеличит общую доходность.