Пока инвесторов устраивает фактически безрисковая доходность в 5,5%, рубль будет относительно крепким - УК "Райффайзен Капитал"

С 5 по 12 мая индекс ММВБ потерял 0,4%, опустившись чуть ниже отметки в 2000 пунктов до 1994,6 пунктов, констатирует начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. Негативное влияние на рынок оказали как колебания нефтяных котировок и геополитическая ситуация, так и внутренние корпоративные новости, связанные с подачей иска «Роснефтью» к АФК Система. В результате акции дочерних структур и партнеров «Системы» серьезно пострадали, в том числе акции «МТС» и «Лукойла».

"Впрочем, теряет привлекательность и российский рынок в целом: третий месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в российские акции, - указывает эксперт УК. - За это время было выведено с рынка $1,136 млрд, что уже превысило поступления за первые два месяца года. Очевидно, рассеялся оптимизм вокруг Дональда Трампа: сейчас в скорое снятие санкций с России уже не верит, пожалуй, никто, хотя еще несколько месяцев назад вероятность такого сценария оценивалась инвесторами достаточно высоко. Кроме того, окончательно выдохлось нефтяное ралли, спровоцированное решением стран ОПЕК и не-ОПЕК о заморозке добычи. Как только основные движущие факторы начали слабеть, инвесторы стали фиксировать прибыль в России и уходить на другие развивающиеся рынки. При этом колебания рынка пока проходят в достаточно узком диапазоне: с начала мая индекс ММВБ движется в коридоре 1900-2005 пунктов (за исключением 10 мая, когда российский рынок отыгрывал подорожание нефти после длинных выходных). Нефть марки Brent после резкой просадки неделей ранее до $48 (4 мая) за баррель к 16 мая прибавила уже почти 8%, превысив $52 за баррель. Основным драйвером стали комментарии представителей России и ОПЕК по вопросу продления соглашения о заморозке добычи до марта 2018 г.".

Рубль укрепился на 2,35% до 57,16 руб./$ на фоне укрепления нефти и продолжающегося притока денежных средств со стороны нерезидентов. Пока инвесторов устраивает фактически безрисковая доходность в 5,5% (разница между ставками американских Treasuries и ОФЗ), рубль будет относительно крепким. При нарушении этого баланса (снижение ставки, изменение нефтяных цен и проч.) ситуация может довольно быстро развернуться, полагает В. Веденеев: "Поэтому мы по-прежнему рекомендуем диверсифицировать активы по валютам. Из рублевых активов приоритет стоит отдать консервативным инструментам – облигациям и ПИФам рублевых облигаций. Из российских акций пока хорошо выглядят бумаги интернет-компаний, возможно, им удастся сохранить позитивную динамику до конца года. В качестве валютных инструментов подойдут ПИФы американских акций, облигаций или золота".