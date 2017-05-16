Brent уверенно закрепилась выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи двухнедельных максимумов по мере того, как участники рынка дают оценку последним заявлениям руководителей ОПЕК о продлении пакта по сокращению добычи, а также ждут данных, которые могут зафиксировать очередное падение запасов в США. В настоящий момент Brent уверенно закрепилась выше 50 долларов за баррель, а ближе к моменту принятия решения вернется в диапазон 54-57, в котором пребывала большую часть года. После оглашения решения 25 мая контракты могут предпринять попытку приблизиться к 60 долларам за баррель", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.