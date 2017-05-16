Вероятность дальнейшего ухудшения платежного баланса остается ключевым риском для рубля - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник сил отечественной валюте прибавляли котировки нефти, которые на новостях о соглашении между РФ и Саудовской Аравии по сокращению добычи к середине дня преодолели рубеж в 52,5 долл. за баррель. Остаток рабочего дня рубль успешно сдерживал американскую валюту ниже 56,5 руб. При этом старт налогового периода вряд ли оказывал видимую поддержку рублю в силу располагаемого банками внушительного запаса рублевой ликвидности. Стоит также отметить высказывание российского президента о невозможности искусственного воздействия на баланс курса рубля, который в настоящее время глава государства счел «удовлетворительным». Слова президента были подтверждены аналитической запиской ЦБ, где аналитики регулятора пришли к выводу, что попытки занижения курса с помощью валютных интервенций, как правило, неудачные. Наконец, страхи о скором выходе на валютный рынок Банка России развеял глава департамента ДКП ЦБ, пояснив что пополнение международных резервов — это вопрос будущего, и приоритетной задачей в настоящее время остается цель по инфляции. Однако несмотря на все вышеперечисленные факторы, играющие в пользу рубля, вероятность дальнейшего ухудшения платежного баланса остается ключевым риском для отечественной валюты, и предварительные данные за апрель только подтвердили негативные ожидания", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.