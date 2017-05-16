Рынок акций РФ утром просел ниже 2000п по ММВБ во главе с Транснефтью, раллируют МГТС и НЛМК

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел ниже рубежа 2000 пунктов по индексу ММВБ в рамках коррекции на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста, лидируют в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, раллируют бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1998,55 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1118,12 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 56,32 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Транснефти" (-7,4%, до 173,7 тыс. рублей), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,5% "префы").

Индексный провайдер MSCI в рамках майского пересмотра понизил вес привилегированных акций "Транснефти", сократив оценку free float бумаг до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Кроме того, провайдер MSCI ожидаемо добавил в индекс MSCI Russia акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,1%). Изменения вступят в силу после 31 мая.

Подросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%).

Индексы в США в понедельник выросли вслед за нефтью, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства.

Во вторник в Азии сохранился позитивный импульс, в Европе динамика индексов смешанная (CAC 40 просел на 0,3%, FTSE вырос на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке нефть продолжает рост. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $52,21 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $49,49 за баррель (+0,7% и +2,1% в понедельник).

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая. Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

Однако даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, отмечают аналитики.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть пока не смогла обновить локальные максимумы, но оптимизм сохраняется. Накануне РФ и Саудовская Аравия выпустили заявление о поддержке продления соглашения о сокращении добычи еще на 9 месяцев. Соответственно, участники торгов поверили в то, что соглашение будет продлено, если два ключевых производителя смогли договориться.

Впрочем, на этом фоне продолжается рост буровой активности и фактического производства нефти в США, да и в других странах, которые не присоединились к инициативе ОПЕК+. Банк Goldman Sachs рассчитывает на то, что продление соглашение поддержит дальнейший рост котировок. Аналитики GS сохранили свой прогноз цены барреля Brent в третьем квартале на уровне $57.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в ближайшие дни рост нефти может быть продолжен, а на динамику рынков акций во вторник могут повлиять данные по экономическим настроениям в Германии (12:00 МСК) и числу выданных разрешений на строительство в США (15:30 МСК).

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти", "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Сбербанка (MOEX: SBER), которые пробивают локальные уровни сопротивления. Кроме того, имеет смысл открыть короткие позиции по акциям "Газпрома" на фоне известий, что в январе-марте чистая прибыль эмитента по РСБУ снизилась на 42% (до 107,64 млрд рублей) на фоне падения цен на природный газ.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что после очередной ребалансировки индекса MSCI Russia индексные фонды могут проявить интерес к акциям "Новолипецкого металлургического комбината", которые добавляются в расчет индикатора 31 мая после закрытия торгов. Рубль продолжит укрепляться благодаря росту цены на нефть, которая позитивно реагирует на заявление России и Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Плюс прогноз от API показывает снижение недельных запасов нефти в США на 2,75 млн баррелей, поэтому трейдеры нефтяного рынка попытаются отыграть эти данные.

Как отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин, индекс ММВБ застрял в районе 2000 пунктов, поскольку позитив от роста нефтяных котировок компенсируется негативной реакцией компаний-экспортеров на укрепление рубля. По дивидендам госкомпаний ("Газпрома" в частности) в бой пошла "тяжелая артиллерия", рынок воспринял заявления президента РФ Владимира Путина негативно. Предстоящие на этой неделе советы директоров должны расставить точки над "i". Это последний шанс рынка подрасти, после чего хорошим решением будет сокращение позиций по акциям. Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 пунктов по индексу ММВБ, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,8%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-2,2%).

Подорожали бумаги "МГТС" (+12,3% и +17,3%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,3%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,2%).

Акции "Московской ГТС" накануне прибавили по 40% на новостях о рекомендации совета директоров направить чистую прибыль ПАО в размере 22,1869 млрд рублей на выплату дивидендов - по 233 рубля на акцию каждого вида. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 13 июля.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,644 млрд рублей (из них 1,929 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).