MSCI добавил акции НЛМК в индекс MSCI Russia, снизил вес "префов" Транснефти по итогам пересмотра

(добавлены 3-4-й, 6-10-й абзацы)

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в индекс MSCI Russia по итогам очередной полугодовой ребалансировки, результаты которой были объявлены в ночь с 15 на 16 мая 2017 года, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Других изменений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса не было.

Кроме того, в рамках майского пересмотра достаточно неожиданно был понижен вес привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF). MSCI сократил free float "Транснефти" до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

"Решение MSCI переклассифицировать проданную долю UCP в "Транснефти" стало самой большой неожиданностью. Мы удивлены тем, что MSCI не будет учитывать эти бумаги в free float, при том что акции, как сообщается, были проданы ряду инвестиционных фондов, называемых в СМИ "финансовыми нестратегическими инвесторами", - пишет в обзоре стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов.

По оценке В.Смольянинова, давление на котировки "префов" "Транснефти" сохранится, как минимум, до даты вступления изменений в силу.

Как и ожидалось, был повышен вес глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR), а также сделан еще ряд изменений по ребалансировке весов бумаг, входящих в индекс MSCI Russia.

Как сообщается в обзоре И.Питерского, вес "префов" "Транснефти" был понижен с 3,12% до 0,94%, что, по оценкам эксперта, приведет к оттоку из этих бумаг порядка $312 млн со стороны пассивных инвесторов. Вес GDR "ФосАгро" был повышен с 0,85% до 1,02%, ожидаемый приток со стороны пассивных инвесторов около $24 млн.

Кроме того, был повышен вес акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) с 1,59% до 1,74% и акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с 5,86% до 6,34%, что, по оценке И.Питерского, приведет к притоку в эти бумаг со стороны пассивных инвесторов порядка $19 млн и $64 млн соответственно.

В то же время был понижен вес акций "Северстали" (MOEX: CHMF) с 1,65% до 1,33% и акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 1,09% до 0,91%. Ожидаемый отток со стороны пассивных инвесторов из акций "Северстали" равен около $47 млн и акций "РусГидро" - $26 млн.

Вес акций НЛМК в индексе MSCI Russia был установлен на ровне 1,36%, что приведет к притоку в эти бумаг $193 млн со стороны пассивных инвесторов.

Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.