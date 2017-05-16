Наиболее сильным фактором, способным развернуть тенденцию на укрепление рубля, остаются действия ЦБ - Росбанк

"Российский рубль вчера активно «отвоевывал» свои позиции вслед за нефтяными котировками, выстрелившими за пределы уровня 51.5 долл./барр. (+1.9%). На внутридневных минимумах курс USD/RUB опускался к отметке 56.22 (-1.5%), EURRUB - 61.65 (-1.2%). Даже несмотря на существенное сокращение длинных позиций в рубле, -42% до 11.0 тыс. контрактов на неделе к 9 мая (данные CFTC), позиционирование иностранных участников остается в пользу национальной валюты. Как следствие, наиболее сильным фактором, способным развернуть тенденцию на укрепление рубля, остаются действия ЦБ. Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время ЦБ регулярно, порой ежедневно, комментирует вопросы о валютных интервенциях, обосновывая их преждевременность или малую эффективность. Так, вчера И.Дмитриев, глава департамента ДКП, заявил, что покупка иностранной валюты остается «вопросом будущего», покуда инфляция неустойчива около цели в 4%. По всей видимости, ЦБ сталкивается с растущим давлением широкого круга экономических агентов (Минфин / Минэк / крупнейшие компании), для которых был бы более комфортным сравнительно более слабый курс рубля. Достаточно трудно рассуждать о том, сколь долго у ЦБ получится в единоличном порядке «держать оборону» в вопросах интервенций. В ближайшее время, у регулятора есть как минимум 2 способа ответить на давление извне: не только через возобновление валютных интервенций, но и через продолжение курса на более активное снижение ключевой ставки", - комментируют аналитики Росбанка.