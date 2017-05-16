Рост нефтяных котировок и укрепление рубля подкрепили позитивный настрой на рынке ОФЗ - Росбанк

"Рост нефтяных котировок и укрепление рубля вчера подкрепили позитивный настрой на рынке ОФЗ: большинство инструментов вдоль кривой потеряли еще 2-4 бп по доходности. Сегодня Минфин объявит выпуски ОФЗ для размещения на аукционах в среду. Мы считаем, что Министерство будет стараться максимально выгодно использовать как фактор высокого спроса инвесторов на долгосрочные выпуски, так и минимальные уровни доходности кривой, поэтому ожидаем предложения 2 длинных выпусков с фиксированным доходом: например, 9-летней 26219 и 16-летней 26221. На рынке еврооблигаций сохраняется высокий спрос на долларовые бумаги развивающихся стран, что может свидетельствовать о возможной переоценке инвесторами политики ФРС США по повышению ставки после статистических данных в пятницу. В то же время, спрос на российские облигации в текущих условиях уже реализован, что отражается на спрэде суверенных бумаг РФ к американскому госдолгу, торгующемуся вблизи минимальных уровней (Россия’26 / UST’10 – 167 бп)", - отмечают специалисты Росбанка.