От нефти ждем дальнейшего движения в направлении 53 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть продолжает "подпитываться" позитивом от договоренности России и Саудовской Аравии продлить пакт по сокращению добычи до марта 2018 года. Также ожидается присоединение и других стран. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет МЭА о состоянии глобального рынка нефти, что будет интересно в части фундаментальных показателей. От нефти ждем дальнейшего движения в направлении 53 долларов/баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.