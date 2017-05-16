Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения нефтяных цен

Москва. 16 мая. Доллар США понижается, евро повышается при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,16-56,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,23 руб./$1 (-11,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 61,94 руб./EUR1 (+6,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 3,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 58,8 руб.

Доллар при этом оказался на 29,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,76 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов во вторник благодаря продолжающим повышаться ценам на нефть. Цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,33% - до $51,99 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,35% - до $48,98 за баррель.

Разница в динамике доллара и евро по отношению к рублю объясняется укреплением единой европейской валюты на мировом рынке Forex.