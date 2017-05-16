Во вторник индекс РТС поднимется еще на 0,5-1% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок продолжит рост, сегодня индекс РТС поднимется еще на 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут во вторник в условиях жесткой политики ЦБ РФ до 55,5 и 61,3 рубля соответственно. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по экономическим настроениям в Германии (выходят в 12:00 мск) и числу выданных разрешений на строительство в США (15:30 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти", "Яндекса" и "Сбербанка", которые пробивают локальные уровни сопротивления. Кроме того, имеет смысл открыть "короткие" позиции по акциям "Газпрома", так как вышли данные, что в январе-марте чистая прибыль эмитента по РСБУ снизилась на 42% (до 107,64 млрд рублей), и все это на фоне падения цен на природный газ", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.