Видим потенциал для закрепления рынка выше 2000 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк

"В начале этой недели мы видим потенциал для закрепления рынка выше 2000 пунктов ММВБ с дальнейшими попытками поступательного движения в направлении диапазона 2060-2100 благодаря росту аппетита к риску на глобальных рынках, в том числе и в отношении активов EM. Фактором поддержки выступает также приближение дивидендного сезона и относительно высокий уровень доходности по ряду бумаг. Ключевая интрига недели – пересмотр рекомендации по дивидендам СД "Газпрома", обновленная цифра должна быть представлена 18 мая. В условиях крепкого рубля наиболее предпочтительно выглядят акции банков ("Сбербанк"), операторов связи ("МегаФон"), транспортного ("Аэрофлот") и потребительского секторов ("Магнит")", - указывают специалисты Промсвязьбанка.