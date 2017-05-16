16 мая 2017 года 09:54
Утренние прогнозы: во вторник рынок акций может немного откатиться назад
В понедельник рынку акций РФ удалось подрасти вслед за мировыми площадками и рынком нефти. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2003,12 пункта (+0,4%), индекс РТС вырос до 1119,98 пункта (+1,8%). Аналитики полагают, что сегодня рынок акций умеренно потеряет - негативные решения по дивидендам могут спровоцировать тестирование восходящего тренда на уровне 1850 п. индекса ММВБ.
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "По итогам торгов понедельника индекс ММВБ укрепился на 0,43% (до уровня 2003,12). Несмотря на довольно внушительный рост нефтяных цен, на который отреагировали отдельные бумаги, в том числе и акции "Сбербанка", общерыночные настроения сложно назвать однозначно "бычьими". Пока не пробит уровень 2030 пунктов наверх, через который проходит основное сопротивление, шансы на более глубокий откат по индексу не исчезли. Актуальными уровнями для отката остаются уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов. Однако данное снижение стоит рассматривать исключительно как хорошую возможность для открытия новых позиций на покупку".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $52 за баррель в ожидании публикации данных статистики по запасам нефти в США, которые, по прогнозам, могут продолжить снижение. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе "психологической" отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что существенное влияние на настроение отечественных инвесторов сегодня могут оказать корпоративные события, среди которых стоит выделить ожидающиеся рекомендации Совета директоров "Газпрома" по дивидендным выплатам".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "На открытии вторника индекс ММВБ, вероятно, умеренно потеряет. Российский рынок в настоящий момент продолжает консолидацию около 2000 пунктов, которую мы склонны оценивать умеренно позитивно. Потенциальные попытки уйти к 1900-1950 пунктам по индексу ММВБ, скорее всего, стоит выкупать. Ближайшей целью повышения выступает район 2050-2070 пунктов. В перспективе следующих месяцев ждем выход к 2150, 2200-2300 пунктам".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. В сложившихся условиях мы ожидаем, что российские фондовые индексы в начале дня частично скомпенсируют рост предыдущей торговой сессии. В дальнейшем мы не исключаем, что открытие европейских рынков поддержит "быков", что позволит нашему рынку отыграть часть потерь. При этом основным фактором для нашего рынка останется ситуация на рынке энергоносителей – в преддверии публикации данных от Американского института нефти, которые выйдут сегодня поздно вечером, на ожиданиях снижение запасов углеводородов в Штатах покупки могут возобладать. Также игрокам не стоит забывать и о макроэкономической статистике из США – сегодня выйдут данные по рынку жилья и промышленному производству, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Александр Баулин): "Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 по ММВБ. Индекс ММВБ "застрял" в районе 2000 пунктов. Позитив от роста нефтяных котировок компенсируется негативной реакцией компаний-экспортеров на укрепление рубля. По дивидендам госкомпаний (Газпрома в частности) "в бой пошла тяжелая артиллерия", рынок воспринял эту информацию негативно. Предстоящие на этой неделе советы директоров должны "расставить точки над и". Это последний шанс рынка подрасти, на этом возможном росте сокращение позиций по акциям будет хорошим решением. Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 пунктов".
Опубликовано: /Финмаркет/
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