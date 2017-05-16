Вероятно, сегодня фондовые индексы будут пребывать в "боковом" движении - ИФ "Олма"

"В понедельник наблюдалось некоторое повышение на рынке акций и укрепление рубля на валютном рынке. Сегодня в начале торгов возможно небольшое повышение по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Выраженных внутренних драйверов на рынке по прежнему не видно. Вероятно, сегодня индексы будут пребывать в "боковом" движении. На валютном рынке также сегодня вероятно отсутствие выраженной динамики", - полагает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.