Утром ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи в первые часы торгов мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. Российская валюта еще вчера отыграла коррекцию в ценах на нефть, а приближение налогового периода не позволит доллару и евро показать рост в начале дня. Однако в дальнейшем рост рынка энергоносителей может привести к возобновлению роста рубля, в результате доллар сделает еще один шаг к годовым минимумам", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.