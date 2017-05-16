Российские фондовые индексы в начале дня частично скомпенсируют рост предыдущей торговой сессии - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. В сложившихся условиях мы ожидаем, что российские фондовые индексы в начале дня частично скомпенсируют рост предыдущей торговой сессии. В дальнейшем мы не исключаем, что открытие европейских рынков поддержит "быков", что позволит нашему рынку отыграть часть потерь. При этом основным фактором для нашего рынка останется ситуация на рынке энергоносителей – в преддверии публикации данных от Американского института нефти, которые выйдут сегодня поздно вечером, на ожиданиях снижение запасов углеводородов в Штатах покупки могут возобладать. Также игрокам не стоит забывать и о макроэкономической статистике из США – сегодня выйдут данные по рынку жилья и промышленному производству, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.