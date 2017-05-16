Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 пунктов ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Внешний фон продолжает оставаться нейтральным, европейские и американские индексы практически не меняются. Позитив нашему рынку могут придать положительные результаты визита российской делегации в Китай и заявления нашего Минэнерго и саудитов о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев., но решающее значение на этой неделе будет иметь информация по дивидендам. Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 по ММВБ. Индекс ММВБ "застрял" в районе 2000 пунктов. Позитив от роста нефтяных котировок компенсируется негативной реакцией компаний-экспортеров на укрепление рубля. По дивидендам госкомпаний (Газпрома в частности) "в бой пошла тяжелая артиллерия", рынок воспринял эту информацию негативно. Предстоящие на этой неделе советы директоров должны "расставить точки над и". Это последний шанс рынка подрасти, на этом возможном росте сокращение позиций по акциям будет хорошим решением. Негативные решения по дивидендам отправят рынок тестировать восходящий тренд на уровне 1850 пунктов", - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.