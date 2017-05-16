Рубль, вероятно, повторно протестирует уровень 55,7 за доллар при условии повышения нефти до $54 - Exness

Повышение цен на нефть до $52 за баррель оказало значимую поддержку российской валюте, которая вчера протестировала уровень 56,35 руб./доллар, констатирует аналитик Exness Сергей Кочергин. Цены на нефть поддерживает сообщение о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев. В МЭР РФ считают, что в ближайшие месяцы вероятно ослабление рубля на фоне традиционного повышения спроса населения на иностранную валюту (в связи с туристическим сезоном). Кроме того, многие российские компании, которые планируют модернизировать производство, на фоне укрепления рубля будут активно покупать импортное оборудование. Это закладывает предпосылки к ухудшению сальдо платежного баланса РФ во втором квартале 2017 года.

Немаловажным фактором укрепления рубля стала вчерашняя публикация исследований аналитиков ЦБ РФ о воздействии курса рубля на реальный сектор российской экономики, которое поставило под сомнение возможный выход Банка России на внутренний валютный рынок. Ими было отмечено, что искусственное занижение курса рубля создает конкурентные преимущества для бизнеса (экспортеров в первую очередь), но вместе с тем снижает уровень жизни населения и не стимулирует рост качества и эффективности производства.

"Учитывая прогноз МЭР РФ о том, что при текущих ценах на нефть и курсе рубля инфляция в РФ может снизиться до 2,9% к концу текущего года, можно предположить последующее снижение базовой процентной ставки в РФ. Реализация этого сценария окажет давление на российскую валюту в среднесрочной перспективе. В то же время в краткосрочной перспективе она, вероятно, повторно протестирует уровень 55,7 руб./доллар при условии повышения цен на нефть до $54 за баррель", - заключает специалист Exness.