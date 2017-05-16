Рубль будет торговаться в диапазоне 55,90–56,55 за доллар - TeleTrade

"Поддержку рублю оказывает налоговый период, максимум выплат по которому приходится именно на текущую неделю. Еще одной составляющей усиления национальной валюты стала политическая поддержка. На саммите в Пекине наравне с заявлением министров энергетики Саудовской Аравии и России о желании продлить пакт о сокращении мировой добычи нефти на 9 месяцев прозвучали очень важные комментарии относительно курса рубля со стороны российского президента. Владимир Путин отметил, что текущий курс рубля сбалансирован, а политика Банка России, в том числе и в части невмешательства регулятора в ценообразование на российском валютном рынке, отвечает интересам всех сторон. На этом фоне рубль может продолжить укрепление. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,90–56,55 руб." - полагает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.