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Главная / Мнения аналитиков / Рубль будет торговаться в диапазоне 55,90–56,55 за доллар - TeleTrade
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16 мая 2017 года 09:20
Рубль будет торговаться в диапазоне 55,90–56,55 за доллар - TeleTrade
"Поддержку рублю оказывает налоговый период, максимум выплат по которому приходится именно на текущую неделю. Еще одной составляющей усиления национальной валюты стала политическая поддержка. На саммите в Пекине наравне с заявлением министров энергетики Саудовской Аравии и России о желании продлить пакт о сокращении мировой добычи нефти на 9 месяцев прозвучали очень важные комментарии относительно курса рубля со стороны российского президента. Владимир Путин отметил, что текущий курс рубля сбалансирован, а политика Банка России, в том числе и в части невмешательства регулятора в ценообразование на российском валютном рынке, отвечает интересам всех сторон. На этом фоне рубль может продолжить укрепление. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55,90–56,55 руб." - полагает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.
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16 мая 2017 года 15:09
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ, сообщается в обзорах аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Эксперты добавили в список наименее привлекательных на данный момент бумаг в секторе акции "АЛРОСА" (MOEX:... читать дальше
.16 мая 2017 года 14:41
По оценкам Минэкономразвития, инфляция в мае в России достигла целевого уровня 4%. Именно такую цель ставил перед собой Банк России еще в далеком 2014 году, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако, по официальным данным, опубликованным на сайте... читать дальше
.16 мая 2017 года 14:02
Рынки выжидают статистики о деловой активности в Германии и второй оценки ВВП еврозоны в 1-й квартал, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Но более важным сегодня представляется отчет о рынке нефти и данные об объемах... читать дальше
.16 мая 2017 года 13:40
Пока инвесторов устраивает фактически безрисковая доходность в 5,5%, рубль будет относительно крепким - УК "Райффайзен Капитал"
С 5 по 12 мая индекс ММВБ потерял 0,4%, опустившись чуть ниже отметки в 2000 пунктов до 1994,6 пунктов, констатирует начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. Негативное влияние на рынок оказали как колебания нефтяных котировок и геополитическая ситуация, так и... читать дальше
.16 мая 2017 года 13:19
"Рост цен на нефть можно считать одним из основных факторов укрепления рубля, наблюдавшегося в начале недели, - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Позитивная динамика нефтяного рынка была обусловлена новостью о том, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение об... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:39
"Нефтяной рынок сохраняет оптимизм. Несмотря на то, что позитивный импульс после вчерашних новостей несколько ослаб, ожидания по сохранению тренда сезонного сокращения запасов продолжают поддерживать котировки «черного золота» в плюсе. Плюс к этому стоит добавить ослабление позиций доллара на... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:29
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи двухнедельных максимумов по мере того, как участники рынка дают оценку последним заявлениям руководителей ОПЕК о продлении пакта по сокращению добычи, а также ждут данных, которые могут зафиксировать очередное падение запасов... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:11
"Из внутренних событий отметим вчерашнее выступление главы департамента ЦБ по ДКП И. Дмитриева, заявившего, что на данный момент покупать валюту для пополнения резервов ЦБ не намерен, поскольку инфляция пока еще не устойчива, и для реализации такой программы должны сложиться "некие условия". На... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:07
Вероятность дальнейшего ухудшения платежного баланса остается ключевым риском для рубля - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник сил отечественной валюте прибавляли котировки нефти, которые на новостях о соглашении между РФ и Саудовской Аравии по сокращению добычи к середине дня преодолели рубеж в 52,5 долл. за баррель. Остаток рабочего дня рубль успешно сдерживал американскую валюту ниже 56,5 руб. При этом... читать дальше
.16 мая 2017 года 11:50
"Из событий вчерашнего дня отметим выступление главы департамента ДКП Банка России И.Дмитриева в ходе заседания Ассоциации региональных банков России. По его словам, в апреле-мае нерезиденты перестали активно наращивать свою долю в ОФЗ. Напомним, по данным ЦБ, объем покупок ОФЗ иностранными... читать дальше
.16 мая 2017 года 11:45
Москва. 16 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел ниже рубежа 2000 пунктов по индексу ММВБ в рамках коррекции на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста, лидируют в откате "префы" "Транснефти" из-за понижения их веса в индексе MSCI Russia, раллируют бумаги "Московской ГТС" и "Новолипецкого металлургического комбината". читать дальше
.16 мая 2017 года 11:22
Наиболее сильным фактором, способным развернуть тенденцию на укрепление рубля, остаются действия ЦБ - Росбанк
"Российский рубль вчера активно «отвоевывал» свои позиции вслед за нефтяными котировками, выстрелившими за пределы уровня 51.5 долл./барр. (+1.9%). На внутридневных минимумах курс USD/RUB опускался к отметке 56.22 (-1.5%), EURRUB - 61.65 (-1.2%). Даже несмотря на существенное сокращение длинных... читать дальше
.16 мая 2017 года 11:03
(добавлены 3-4-й, 6-10-й абзацы) Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в индекс MSCI Russia по итогам очередной полугодовой ребалансировки, результаты которой были объявлены в ночь с 15 на 16 мая 2017 года, сообщил... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:45
"Рост нефтяных котировок и укрепление рубля вчера подкрепили позитивный настрой на рынке ОФЗ: большинство инструментов вдоль кривой потеряли еще 2-4 бп по доходности. Сегодня Минфин объявит выпуски ОФЗ для размещения на аукционах в среду. Мы считаем, что Министерство будет стараться максимально... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:31
"Нефть продолжает "подпитываться" позитивом от договоренности России и Саудовской Аравии продлить пакт по сокращению добычи до марта 2018 года. Также ожидается присоединение и других стран. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет МЭА о состоянии глобального рынка нефти, что будет интересно в... читать дальше
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