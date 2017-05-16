Пока не пробит наверх уровень 2030 пунктов, шансы на более глубокий откат по индексу ММВБ не исчезли - TeleTrade

"По итогам торгов понедельника индекс ММВБ укрепился на 0,43% (до уровня 2003,12). Несмотря на довольно внушительный рост нефтяных цен, на который отреагировали отдельные бумаги, в том числе и акции "Сбербанка", общерыночные настроения сложно назвать однозначно "бычьими". Пока не пробит уровень 2030 пунктов наверх, через который проходит основное сопротивление, шансы на более глубокий откат по индексу не исчезли. Актуальными уровнями для отката остаются уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов. Однако данное снижение стоит рассматривать исключительно как хорошую возможность для открытия новых позиций на покупку", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.