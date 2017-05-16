На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 16 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник вслед за существенным повышением цен на нефть, при этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства. Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае неожиданно упал до минус 1 пункта по сравнению с 5,2 пункта в предыдущий месяц. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 7 пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник вслед за акциями сырьевых производителей, при этом китайский рынок снижается на слабой статистике. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,27% - до 19924,39 пункта. Таким образом, он приближается к отметке 20000 пунктов, выше которой в последний раз индикатор находился в конце 2015 года. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,17%, южнокорейский Kospi - на 0,2%.

Тем временем китайские рынки снижаются после того, как опубликованные в понедельник в Китае статданные разочаровали инвесторов и указали на заметное торможение экономического роста страны. Рост объема промышленного производства в КНР в апреле замедлился до 6,5% в годовом исчислении после подъема на 7,6% в предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение на 7%. Розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 10,7% после роста на 10,9% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 10,8%. Тем временем увеличение инвестиций в основные активы в январе-апреле составило 8,9% против 9,2% в первом квартале. Китайский индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%.

В свою очередь цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла на 0,46% - до $52,06 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы увеличились в цене на 1,93% - до $51,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,49% - до $49,4 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,096 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,322 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 мая вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (13-15 мая) 0,09%, поднявшись до 508,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,55%), "Роснефть-05" (+0,46%) и "ГТЛК БО-08" (+0,24%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,22%), "РЖД-17" (-0,2%) и "Банк Зенит БО-11" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 на 15 млрд рублей на уровне 8,60% годовых. Ставки 2-32-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску 8-летних облигаций предусмотрена выплата квартальных купонов. Роснефть провела сбор заявок на бумаги 12 мая за один час, с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение бумаг предварительно запланировано на 18 мая. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 15 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

ФГУП "Почта России" 18 мая с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,75-8,90% годовых, что соответствует доходности к 4-хлетней оферте на уровне 8,94-9,10% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставки 9-20-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 мая.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) 24 мая с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001-P02 объемом 10-15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" в конце мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Балтийский лизинг" в первой декаде июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 11,73-12,01% годовых. Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11 купонов погашается по 16,5% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинала.

Кредит Европа банк принял решение 31 мая приобрести облигации серии БО-15 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется выкупить до 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 24 по 30 мая. Размещение 3-летних бондов БО-15 объемом 5 млрд рублей состоялось в сентябре 2015 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 12,59% годовых. Ставки 2-8-го купонов привязаны к текущей доходности выпуска ОФЗ, дата погашения которого близка к двум годам с даты начала соответствующего купонного периода. Ставка рассчитывается как текущая доходность соответствующего выпуска ОФЗ, увеличенная на 1 процентный пункт. Ставка текущего 7-го купона - 9,63% годовых. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 19 сентября 2017 года.