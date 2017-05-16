Цены на нефть продолжают расти

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник, китайский рынок снижается. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник вслед за существенным повышением цен на нефть, при этом значения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, сообщает MarketWatch.

Россия и Саудовская Аравия заявили о том, что готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на более длительный срок - еще на девять месяцев (до конца марта 2018 года) против планировавшихся ранее шести месяцев. При этом они рассчитывают, что к договоренности присоединятся новые участники. Сейчас в соглашении задействованы 24 государства.

Кроме того, атаки вируса WannaCry, поразившие компьютерные системы во многих странах мира, привели к подорожанию акций компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мая неожиданно упал до минус 1 пункта по сравнению с 5,2 пункта в предыдущий месяц. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 7 пунктов. Значение индикатора ниже нулевой отметки указывает на ухудшение деловой активности в промышленной сфере региона.

"Движение вверх особенно интересно, поскольку данные Empire Manufacturing были разочаровывающими", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets Колин Цешински.

При этом он предостерегает от излишнего оптимизма. "Несмотря на повышение, S&P 500 по-прежнему с трудом держится около 2400 пунктов, а Dow Jones не может вновь подняться выше 21000 пунктов. Мы еще только в начале традиционно слабого полугодия для рынка акций, и я держу в уме, что у начавшегося в ноябре ралли, возможно, заканчивается топливо", - полагает эксперт.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно в понедельник выросла стоимость Cisco Systems Inc. и Johnson & Johnson - соответственно на 2,3% и 2,7%.

Среди представителей нефтяной отрасли подорожали, в том числе, бумаги Exxon Mobil Corp. - на 0,3%, Chevron Corp. - на 0,8%, Halliburton - на 3%, Transocean Ltd. - на 1,7%, Hess Corp. - на 0,7%, Marathon Oil Corp. - на 1,8%.

Рыночная стоимость Symantec Corp. повысилась на 3,2% после того, как компания объявила о начале предзаказов нового защищенного WiFi-роутера, поставки которого начнутся летом.

Котировки бумаг Patheon NV взлетели более чем на 33% на сообщении о том, что ее покупает Thermo Fisher Scientific Inc. за $7,2 млрд.

Капитализация Moody's Corp. выросла за день на 1,2%. Компания сообщила о покупке голландской Bureau van Dijk, глобального поставщика корпоративной информации и бизнес-аналитики, за 3 млрд евро.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 85,33 пункта (0,41%) - до 20981,94 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 11,42 пункта (0,48%), составив 2402,32 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 28,44 пункта (0,46%) - до 6149,67 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник вслед за акциями сырьевых производителей, при этом китайский рынок снижается на слабой статистике.

Японский индекс Nikkei 225 с открытия рынка увеличился на 0,15% - до 19900,44 пункта. Таким образом, он приближается к отметке 20000 пунктов, выше которой в последний раз индикатор находился в конце 2015 года, отмечает MarketWatch.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,17%, южнокорейский Kospi - на 0,2%.

Котировки бумаг нефтекомпании Oil Search повысились на 0,55%, крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP - на 0,6%, производителя железной руды Fortescue Metals Group - на 2,55%.

"На данный момент мы черпаем вдохновение из повышения цен на нефть и того, что это означает для цен на энергоресурсы по всему миру", - полагает главный рыночный аналитик IG Markets в Австралии Крис Уэстон.

Тем временем китайские рынки снижаются после того, как опубликованные в понедельник в Китае статданные разочаровали инвесторов и указали на заметное торможение экономического роста страны.

Рост объема промышленного производства в КНР в апреле замедлился до 6,5% в годовом исчислении после подъема на 7,6% в предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение на 7%.

Розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 10,7% после роста на 10,9% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 10,8%.

Тем временем увеличение инвестиций в основные активы в январе-апреле составило 8,9% против 9,2% в первом квартале.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%.

Между тем акции китайских нефтепроизводителей дорожают в Гонконге, в том числе PetroChina - на 0,9% и CNOOC - на 0,4%.

Цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК выросла на $0,14 (0,27%) - до $51,96 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы увеличились в цене на $0,98 (1,93%) - до $51,82 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $48,98 за баррель. Контракт подорожал на $1,01 (2,11%) - до $48,85 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

"Мы видим реальную приверженность сокращению избытка нефти на глобальном рынке двух влиятельных нефтяных стран - Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, и России, ведущего мирового производителя нефти", - отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

"При поддержке России, я думаю, соглашение будет достигнуто, - приводит слова эксперта MarketWatch. - Очевидно, что рынок ожидает этого, и цены на нефть идут вверх".

Согласно прогнозу эксперта, тенденция к подъему нефтяного рынка продолжится в следующие 10 дней, а официальное продление соглашения об ограничении добычи нефти спровоцирует "резкий рост цен".

Однако, даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.