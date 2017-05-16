Существенное влияние на настроение отечественных фондовых инвесторов сегодня могут оказать корпоративные события - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $52 за баррель в ожидании публикации данных статистики по запасам нефти в США, которые, по прогнозам, могут продолжить снижение. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе "психологической" отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что существенное влияние на настроение отечественных инвесторов сегодня могут оказать корпоративные события, среди которых стоит выделить ожидающиеся рекомендации Совета директоров "Газпрома" по дивидендным выплатам", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.