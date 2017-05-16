MSCI добавил акции НЛМК в индекс MSCI Russia, снизил вес "префов" Транснефти по итогам пересмотра

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, добавил акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) в индекс MSCI Russia по итогам очередной полугодовой ребалансировки, результаты которой были объявлены в ночь с 15 на 16 мая 2017 года, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Других изменений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса не было.

Кроме того, в рамках майского пересмотра достаточно неожиданно был понижен вес привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF). MSCI сократил free float "Транснефти" до 30%, несмотря на то, что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании.

Как ожидалось, был повышен вес глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR), а также сделан еще ряд изменений по ребалансировке весов бумаг, входящих в индекс MSCI Russia.

Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.